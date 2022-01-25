أمريكا.. الاستئناف يؤيد إدانة إمبراطور المخدرات المكسيكي "إل تشابو"

أيدت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الثلاثاء، إدانة إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان، المعروف باسم ”إل تشابو“، بتهمة الإتجار بالمخدرات.

ورفضت محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية الثانية في مانهاتن العديد من الدفوع التي أثارها جوزمان سعيًا منه إلى محاكمة جديدة، ومنها ما يتعلق بمتابعة هيئة المحلفين للقضية على وسائل الإعلام وظروف السجن التي واجهها واستهداف الحكومة الأمريكية له بالملاحقة القضائية على نحو انتقائي، بحسبما ذكرت ”رويترز“.

وقال مارك فيرنش محامي المتهم في رسالة بالبريد الإلكتروني: ”أنا متأكد من أن السيد جوزمان سيسعى إلى مراجعة المحكمة العليا للقضية“.

ولم يرد مكتب المدعي العام الأمريكي بريون بيس، في بروكلين بعد على طلب للتعليق.

وأُدين جوزمان، في شباط/فبراير 2019، بتهمة الإتجار بالمخدرات بمليارات الدولارات، والتآمر لقتل خصوم، كزعيم لعصابة ”سينالوا“ المكسيكية.

وكان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن ”سوبرماكس“ بولاية في كولورادو، وهو أكثر السجون الاتحادية تأمينًا، وحُكم عليه أيضًا بغرامة 12.7 مليار دولار.

واعتُبر ”إل تشابو“ لسنوات طويلة، حتى توقيفه، في العام 2016، وتسليمه للولايات المتحدة العام 2017، أقوى تاجر للمخدرات في العالم.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، حكم قاضٍ فيدرالي أمريكي، بالسجن 3 سنوات على إيما كورونيل أيسبورو، زوجة إل تشابو، بعدما أقرت بمشاركتها في أنشطة الإتجار بالمخدرات لكارتل سينالوا النافذ.

وطلب المدعون العامون إنزال عقوبة السجن 4 سنوات بالمتهمة، وهي مدة تقل عن تلك التي تُطلب عادة في قضايا الإتجار بالمخدرات.

لكنّ القاضي رودولف كونتريراس، اعتبر أن ”كورونيل“، البالغة من العمر 33 عامًا، كانت صغيرة جدًا عندما التقت ”إل تشابو“ ثم تزوجته، وأنها تعاونت مع السلطات بعد توقيفها، في شباط/فبراير الماضي، بحسب ما أفادت ”فرانس برس“.

ولم تبدِ المرأة التي كانت ترتدي بزة داكنة وكان وجهها مخفيًا جزئيًا بكمامة سوداء أي رد فعل لدى النطق بالحكم عليها.

وكانت أعربت قبل ذلك بالإسبانية عن ”ندمها الصادق“ لما وصفته بـ“الأخطاء“ التي ارتكبتها خلال زواجها من خواكين غوسمان.

وكانت إيما كورونيل أيسبورو في الثامنة عشرة عندما تزوجت ”إل تشابو“ الذي يكبرها بـ 32 عامًا، العام 2007، وأنجبت منه ابنتين توأمين، العام 2011.

وأكد وكيلها المحامي جيفري ليكتمان بعد صدور الحكم، أن دور إيما داخل الكارتل اقتصر على كونها زوجة إل تشابو.

وأوضح أنها ”كانت ضالعة في تجارة مهمة، لكنها كانت شخصية محدودة الحجم فيها“.

ومن أصل عقوبتها البالغة 36 شهرًا، أمضت كورونيل حتى الآن 9 أشهر في السجن منذ توقيفها، في 22 شباط/فبراير، في مطار واشنطن.

كذلك ستمضي 48 شهرًا إضافيًا تحت المراقبة القضائية، وألزمت بدفع مليون ونصف مليون دولار تعويضات عطل وضرر للدولة الأمريكية.