هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام المصري ضد طارق الشناوي

تقدم المستشار ياسر قنطوش، محامي نقيب المهن الموسيقية، الفنان المصري هاني شاكر، ببلاغ للنائب العام ضد الناقد الفني طارق الشناوي، يتهمه بالإساءة إليه في العديد من البرامج التلفزيونية، وعبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية محاربة نقيب الموسيقيين لأغاني المهرجانات.

وقال ياسر قنطوش في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ إنه ”تقدم صباح اليوم الأحد ببلاغ للنائب العام كوكيل عن الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي، وذلك بسبب إهاناته المتعددة وتطاوله المستمر على الفنان هاني شاكر في البرامج التليفزيونية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي“.

وأضاف قنطوش، أن ”البلاغ المقدم هو الآن على مكتب النائب العام المصري، ويتم الآن التحريات حول الاتهامات المقدمة“، موضحا أن البلاغ ”جاهز بكل المستندات التي تثبت تعمد إهانة الشناوي لموكله“.

وجاء في البلاغ المقدم للنائب العام أنه ”بتاريخ 18-1-2022، قام المشكو في حقه طارق أحمد السيد الشناوي بكتابة مقال في جريدة (المصري اليوم)، هاجم فيه الفنان هاني شاكر، بعد قراراته الأخيرة بخصوص مطربي المهرجانات، والتي طالب فيها بتغيير مطربي المهرجانات لأسمائهم، حيث قرر المشتكى عليه في حقه، أن المشهد الأخير للفن أصبح به عشوائية، مشيرًا إلى أن هاني شاكر أصبح يهين الفن المصري“.

وتابع قنطوش في البلاغ: ”وأضاف المشكو في حقه، أن أمير الغناء العربي أصبح يصدر قرارات عشوائية في الأشهر الأخيرة، تهين الفن، ويطلب من المطربين تغيير أسمائهم، سواء كانت حقيقية أم شهرة، إلى أسماء يراها هو مهنية، وهذا هو الشرط لعودتهم إلى الغناء، مجلس النقابة لا حول له ولا قوة، يوافق ويبصم بالعشرة على تلك القرارات التي تخاصم العقل والمنطق، الحمد لله أن فريد الأطرش لم يظهر في عهد أمير الغناء، وإلا طلب منه تغيير اسمه، إلى فريد عبد السميع“.

واستكمل البلاغ: ”وعلى إثر تلك الكلمات في المقال، استضافت العديد من القنوات الفضائية، الشناوي، وكرر ما نشره في مقاله الصحفي من هجوم على الفنان هاني شاكر“.

وفي نهاية البلاغ قال قنطوش: ”لذا يتقدم الطالب بهذا البلاغ العاجل، ويلتمس التحقيق في تلك الواقعة، واتخاذ اللازم قانونا حيال الشناوي، وسماع الفيديوهات التي قام فيها الأخير بالتشهير بالطالب وبسمعته وشخصه ووظيفته“.