عقب أيام من توقيفه.. الإفراج عن الكويتي محمد العجمي بكفالة مالية

أخلت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، سبيل المواطن محمد العجمي، الذي تم توقيفه قبل أيام قليلة، وأثارت إجراءات ضبطه جدلا عقب اتهامات بـ ”التعسف“ طالت قطاع الأمن الجنائي من قبل نشطاء وحقوقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي أحمد سهيل المطيري في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“ إنه تم إخلاء سبيل محمد العجمي بكفالة مالية بقيمة ألف دينار (3300 دولار) عقب عرضه صباح اليوم على وكيل النيابة.

النيابة العامة تخلي سبيل محمد العجمي بكفالة 1000 دينار. pic.twitter.com/azbBYEHGB8 — المجلس (@Almajlliss) January 23, 2022

وكان المحامي المطيري قد ذكر أمس، أنه تبين من خلال التسجيلات المنشورة التي اتُهم على أساسها موكله، أنه تعرض ”لابتزاز وترهيب“.

وأفاد المحامي بأنه ”بعد اتضاح الحقيقة من خلال التسجيلات المنشورة يتبين أن محمد العجمي مجني عليه، وأنه تم ابتزازه وترهيبه وترغيبه، وسنتقدم بشكوى على ذلك، وأن الشاب العجمي تم اتهامه زورا بالاختراق على خلاف الحقيقة التي ظهرت والتي تثبت عكس ادعاء الشاكي“.

وتصدر اسم محمد العجمي في الأيام القليلة الماضية، حديث نواب وحقوقيين، أبدوا استنكارهم لإجراءات عملية الضبط والحجز، وأكدوا أنها ”غير قانونية“، مطالبين وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، بالتدخل بهذا الشأن والإفراج عن المواطن.

وذكر أحد المسؤولين في وقت سابق في مداخلة مع حساب ”الشأن العام“ الإخباري، أن ”تهمة محمد العجمي تتعلق بالجرائم الإلكترونية، إثر اختراقه وتجسسه على هاتف الدكتور والمؤلف السياسي محمد الدميثة العنزي“.

ودفع الجدل الدائر بشأن قضية العجمي وزارة الداخلية لإصدار بيان يوم الأربعاء الماضي، للرد على الاتهامات التي طالتها بشأن هذه القضية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة: ”المواطن الذي تم ضبطه صدر بحقه ضبط وإحضار من النيابة العامة، بناءً على شكوى مقدمة ضده، وإن إجراءات الضبط والتفتيش تمت وفق القانون“.

وأضافت الإدارة: ”عملية الضبط تمت بناءً على قرار من النيابة العامة، وأن أمر النيابة العامة تضمن تنفيذ القرار ليلا دون استثناء، حيث تمت إحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة مباشرة“.

وتابعت ”تم التحقيق مع المواطن المضبوط وحجزه بأمر من وكيل النيابة، على أن يتم عرضه يوم الخميس على النيابة“.

ولم يكشف البيان عن طبيعة الشكوى المقدمة ضد المواطن والتهم الموجهة إليه، واكتفى البيان بالتأكيد أنه كويتي، دون الكشف عن هويته، التي أكد النشطاء أنه يُدعى محمد العجمي.