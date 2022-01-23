الحكم بسجن طليق وأشقاء كويتية أدينوا بحجزها في المنزل 9 أعوام

أدانت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، أشقاء وطليق مواطنة في قضية عُرفت إعلاميا بقضية ”المواطنة المسجونة“؛ إثر احتجازهم للمجني عليها داخل منزل أسرتها لمدة 9 أعوام، في حادثة أثارت الرأي العام خلال عام 2021.

وقضت المحكمة بسجن شقيق المواطنة وطليقها لمدة 10 سنوات، وسجن اثنين من أشقائها وشقيقتها لمدة 7 سنوات، والامتناع عن عقاب شقيقتين، وفقا لصحيفة ”الراي“ المحلية.

ووجهت المحكمة للمدانين في القضية عدة تهم، وهي: (تعذيب وحجز حرية وتزوير وخطف وعنف أسري).

وبحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء، فقد أكدت المحامية منى الأربش وكيلة المجني عليها عزمها على المطالبة بمليون دينار (3.3 مليون دولار) تعويضا لموكلتها، عقب إصدار الحكم النهائي.

وبدأت محكمة الجنايات جلسات المحاكمة بهذه القضية، في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2021، حيث قررت آنذاك حبس 3 من أشقاء المجني عليها وطليقها، بينما أخلت سبيل شقيقاتها الثلاث بكفالة 20 ألف دينار (66 ألف دولار) عن كل واحدة منهن.

وأثيرت القضية في الأشهر الأولى من عام 2021، حيث ذكرت صحيفة ”الأنباء“ أنه تم الكشف عن القضية عقب استنجاد المجني عليها بخادمة تتردد عليها، حيث طالبتها بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن معاناتها وحجزها من قبل ذويها داخل غرفة أشبه بزنزانة بسرداب منزل أسرتها، بسبب خلافات معهم.

وقامت الخادمة بإبلاغ إحدى المحاميات والتي قامت بتقديم بلاغ إلى مكتب النائب العام بما تعرضت له الفتاة، وعلى الفور كلفت النيابة وزارة الداخلية بالتحري، وبعد التأكد تم مداهمة المنزل وتحرير الفتاة، وضبط أشقائها وشقيقاتها وتحريك دعوى جزائية بحقهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسكن لها.

وفي أيار/ مايو الماضي، أشارت صحيفة ”الجريدة“ المحلية إلى الحادثة بتفاصيل مقاربة، مبينةً ”أنه تم إصدار قرار من النيابة العامة بحجز أشقاء وشقيقات مواطنة بسبب حجزهم حريتها نحو 9 أعوام في إحدى غرف المنزل، ومنعها من الخروج منها“.

وذكرت الصحيفة آنذاك، أن ”مواطنة أبلغت عن تعرّض صديقتها لحجز حريتها وحبسها في منزل والديها من قبل أشقائها أكثر من 9 سنوات، لأنها كانت متزوجة من رجل يكبرها بنحو 15 عاما، ورفضت العيش معه بعدما أنجبت منه طفلا، وعادت إلى مسكن والديها في ذلك الوقت“.

وأشارت إلى ”أنه وبعد إصرار الأسرة على عودة الفتاة لمنزل زوجها هربت إلى مسكن إحدى صديقاتها، وبعد 3 أشهر عُثر عليها، فتم إعادتها إلى منزل والدها الذي حجزها بتلك الغرفة، ومنعها من الخروج منذ 9 سنوات، إلى أن نجحت في التواصل مع إحدى صديقاتها التي أبلغت الجهات الأمنية“.

وتفاعل عدد كبير من النشطاء مع الحادثة آنذاك، واصفين إياها بـ ”الكارثة“ وأجمعوا على ضرورة التحقيق في القضية ومحاسبة إخوتها وطليقها إن صحَ هذا الخبر.

وتثير ناشطات ونشطاء بشكل دائم قضية تعنيف المرأة والجرائم الواقعة عليها، وسط مطالبات دائمة بتشديد العقوبات على من يرتكب الجرائم ضد قريباته من النساء، والتي تصل في كثير من الأحيان إلى القتل في جرائم يصفها المجتمع الكويتي بـ ”جرائم الشرف“.