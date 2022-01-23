الكويت.. القبض على شخص أضرم النيران في حديقة منزل النائب سعدون حماد

أوقفت الأجهزة الأمنية في الكويت، في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد، أحد الأشخاص، عقب إقدامه على إضرام النيران في حديقة منزل عضو مجلس الأمة سعدون حماد، لأسباب مجهولة.

وأكدت حسابات إخبارية كويتية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ”الأجهزة الأمنية تمكنت عقب البحث من إلقاء القبض على الشخص الذي أضرم النيران بعد الاستعانة بالكاميرات التي رصدته أثناء فعلته هذه“.

ولم تكشف الحسابات الإخبارية عن هوية المتهم أو الأسباب التي دفعته لإشعال النيران التي تم إخمادها قبل وصولها إلى داخل منزل النائب دون أن تتسبب بأي إصابات.

وكانت صحيفة ”الحقيقة“ الإلكترونية المحلية، قد ذكرت ”أن حريقاً اندلع في الحديقة الخارجية لمنزل النائب سعدون حماد في منطقة جنوب السرة في محافظة حولي بفعل فاعل“.

وأوضحت الصحيفة أنه ”تم إخماد النيران من قبل الإطفاء، كما تواجدت الأدلة الجنائية في موقع الحريق“.

وسبق أن تعرض منزل النائب سعدون حماد في منتصف العام 2018، لسرقة مبلغ مالي يقدر بثمانين ألف دينار (قرابة 264 ألف دولار) من منزله أثناء سفره خارج البلاد.

كما سبق أن خضع النائب سعدون حماد للتحقيق والمحاكمة في قضية ”النائب البنغالي“ الشهيرة، التي صدر فيها حكم نهائي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ونص الحكم على براءة النائب سعدون حماد، فيما قضت المحكمة بسجن وتغريم بقية المتهمين في القضية الشهيرة التي بدأ التحقيق فيها منذ حزيران/ يونيو 2020، وبينهم النائب البنغالي محمد شهيد إسلام.

وكانت اللجنة التشريعية البرلمانية في مجلس الأمة قد وافقت في تموز/ يوليو من العام 2020، على رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد أثناء فترة عضويته في مجلس 2016، وذلك على خلفية اتهامه بقضية ”النائب البنغالي“.

وقال النائب سعدون حماد في مؤتمر صحفي في ذلك الوقت ”إنه طلب رفع الحصانة عنه لسلامة موقفه“.

كما تم آنذاك رفع الحصانة عن النائب صلاح خورشيد الذي تمت إدانته في القضية والحكم بسجنه 7 أعوام، وتغريمه 740 ألف دينار أي نحو 2.4 مليون دولار.