الكويت.. انتحار فتاة سورية شنقا في السالمية

أقدمت فتاة سورية، تبلغ من العمر 24 عاما، مقيمة في منطقة السالمية في دولة الكويت، اليوم السبت، على الانتحار شنقا.

وحسب ما أوردته صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فقد فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الواقعة لكشف ملابساتها.

ولم ترد المزيد من التفاصيل بشأن انتحار الفتاة إلى حد اللحظة.

وسجل البلد الخليجي الذي يقطنه 4 مليون و800 ألف نسمة، 70% منهم وافدون، 120 حالة انتحار العام الماضي، أي بمعدل 12 حالة انتحار شهريا، وفق إحصائيات رسمية.

وكانت معظم هذه الحالات لوافدين آسيويين قرروا التخلص من حياتهم بوسائل مختلفة غلب عليها الشنق أو إلقاء النفس من مكان مرتفع، فضلا عن تسجيل بعض حالات الانتحار لمواطنين وأفراد من فئة ”البدون“.

ووقعت حالات الانتحار في مناطق مختلفة في الكويت ولأشخاص في أعمار مختلفة كذلك، بعضهم كان مصابا بالفيروس المستجد، إلا أن البعض الآخر لم يكن مصابا، إلا أن ضيق الحال وصعوبة الأوضاع الاقتصادية دفعتهم إلى هذه الخطوة، وفق تقارير إعلامية.

وشهد جسر جابر الذي تم تدشينه في أيار/ مايو عام 2019، عددا من حالات الانتحار، لشبان وشابات أنهوا حياتهم بالقفز من فوقه، بينما تمكنت الجهات الأمنية من إحباط محاولات أخرى من عليه.

وألقى مقيم مصري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نفسه من أعلى الجسر، محاولاً الانتحار وإنهاء حياته، وقبل تلك الواقعة بشهر انتشلت الجهات الأمنية جثة شابة في العشرينيات من عمرها وتعمل بوزارة التربية ألقت بنفسها من أعلى الجسر.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، عثرت الجهات الأمنية على جثة يشتبه أنها لأحد المنتحرين من فئة ”البدون“.

وكانت الجهات الأمنية قد أحبطت محاولة انتحار شاب آخر كان برفقة الشاب البدون، عقب تلقي بلاغ من قائد دورية ثابتة على الجسر يفيد بوجود شخصين يحاولان القفز من أعلى الجسر.

وأثارت حادثة الانتحار هذه تفاعلاً واسعاً من قبل نواب في مجلس الأمة وأكاديميين ونشطاء أفادوا بأن انتحار أبناء هذه الفئة بين الحين والآخر سببه ”التضييق عليهم وحرمانهم من حقوقهم، وتعقيد قضيتهم من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع (البدون) ورئيسه التنفيذي صالح الفضالة“.

وتتلقى المراكز الأمنية كذلك بلاغات متكررة لمحاولة انتحار الخادمات، كما تمكنت قوة الإطفاء من السيطرة على عشرات محاولات الانتحار لوافدين آسيويين وإحباطها.