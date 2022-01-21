الإمارات.. شرطة دبي تضبط زائرا عربيا لقيامه بفعل فاضح في الشارع العام

ألقت الجهات الأمنية في دولة الإمارات اليوم الجمعة، القبض على زائر عربي الجنسية، وذلك بسبب ارتكابه فعلا منافيا للآداب.

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه بموقع ”تويتر“، عن بيان مقتضب لشرطة الإمارة، قولها إن الزائر ”مريض نفسيا“.

وجاء في تغريدة المكتب الإعلامي أنه تم ”القاء القبض على زائر عربي الجنسية مريض نفسياً، لقيامه بفعل فاضح في الشارع العام بمنطقة دبي مارينا، وستباشر شرطة دبي باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه“.

ولم ترد المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة وملابساتها.

شرطة دبي: القاء القبض على زائر عربي الجنسية مريض نفسياً، لقيامه بفعل فاضح في الشارع العام بمنطقة دبي مارينا، وستباشر شرطة دبي باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 21, 2022

وطبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم (270 دولارا) ولا تتجاوز 50 ألف درهم (نحو 13612 دولارا) من أتى علناً فعلا فاضحا مخلا بالحياء.

وفي حال العودة يعاقب بالحبس لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لاتجاوز مئة ألف درهم (نحو 27225 دولاراً) أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره ولو في غير علانية، حسب ما أورده الموقع الرسمي لوزارة العدل الإماراتية.

وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، أعلنت شرطة دبي ضبط مجموعة فتيات عاريات على شرفة أحد المباني الشاهقة في منطقة مارينا في دبي، وذلك بعد انتشار مقطع لهن بتلك الحالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المستشار عصام الحميدان النائب العام في دبي، حينها، قد تم الاستماع لأقوالهن ووجهت إليهن تهمتا الفعل الفاضح العلني، وتخزين صور ومواد إباحية بقصد إنتاج مواد إباحية.

وأكد أنه ”تم حبسهن جميعا على ذمة التحقيقات، وقد أصدرت النيابة العامة أمرها بإبعاد جميع المتهمين والمتهمات عن الدولة؛ لما اقترفوه من أفعال وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة“.

وألقت شرطة دبي، في سبتمبر/أيلول من عام 2020، القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يرقص في أحد المقاهي بتهمة ”الفعل الفاضح العلني“، وضبطت أيضاً الشخص الذي أقدم على تصوير المقطع ونشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة ”نشر مادة مرئية على شبكة معلوماتية من شأنها المس بالآداب العامة“.