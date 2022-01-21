دبي.. مقطع فيديو يكلف خليجيا 13 ألف دولار

قاد مقطع فيديو عَمِد خليجي في دولة الإمارات إلى تصويره وإرساله إلى صديقته، صاحبه إلى المحكمة، التي قضت بتغريمه مبلغ خمسين ألف درهم (ما يعادل 13 ألف دولار).

وفي التفاصيل، التي أوردتها صحيفة ”الإمارات اليوم“، فقد أقدم خليجي على تصوير دورية شرطة، ثم أرسل مقطع الفيديو عبر تطبيق ”سناب شات“ إلى صديقته.

وإثر ذلك، قضت محكمة الجنايات في دبي بمعاقبة الخليجي بتغريمة 50 ألف درهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، بعد رفض الطعن والاطمئنان إلى إدانته.

وجاء في حيثيات الدعوى، أن المتهم كان برفقة اثنين من أصدقائه في سيارة أحدهما في منطقة نخلة جميرا.

أشارت إلى أنه ”أثناء ذلك رصدت دورية شرطة انشغال قائد المركبة عن الطريق لاستخدامه الهاتف المتحرك، وانحرافه المفاجئ أثناء القيادة، الأمر الذي دفع الدورية لإيقافه وتنبيهه إلى ذلك، وتحرير مخالفة له“.

وتزامنا مع إيقاف الدورية للمركبة، كان المتهم الذي يجلس في المقعد الخلفي، يصور نفسه في هاتفه، بينما تظهر في الخلفية دورية الشرطة، وآنذاك وجه لفظا بذيئا.

وأوضحت الدعوى أن ”الشرطي سأله عن سبب قيامه بالتصوير، لكنه رفض الإفصاح عن السبب ومحتوى الفيديو، كما رفض تسليم هاتفه، فقام الشرطي باصطحابه إلى مركز الشرطة“.

وأفاد المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة وفي محضر استدلال الشرطة، أنه استعمل هاتفه في تصوير نفسه، في الوقت الذي تواجدت فيه الدورية في خلفية التصوير، وأرسل مقطع الفيديو إلى صديقته.

وقام المتهم طواعية بتشغيل الهاتف، وعرض المقطع الذي قام بتصويره، وظهر من خلاله وهو يتلفظ بكلمة بذيئة.

وبعد النظر في الدعوى من قبل محكمة الجنايات، قضت ببراءته من تهمتين أخريين وجهتهما إليه، وأدانته في واقعة التصوير، وقضت بتغريمه 50 ألف درهم، ومصادرة الهاتف.

إلا أن المتهم طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وأنكر الاتهام الموجه إليه، طالباً إلغاء الحكم، واحتياطياً استعمال الرأفة، بينما طلبت النيابة العامة رفض الاستئناف، وتأييد الحكم.

وبعد النظر في الدعوى، أكدت محكمة الاستئناف اطمئنانها إلى ما خلصت إليه أوراق الدعوى، مستندة إلى اعتراف المتهم، وكذلك إلى ما تضمنه تقرير الأدلة الجنائية بعد فحص هاتفه، معتبرة أنها أدلة دامغة، ترتب عليها تأييد حكم أول درجة بالغرامة.