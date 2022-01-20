النيابة المصرية تكشف تفاصيل مقتل روان الحسيني بطلة العالم لكرة السرعة

كشفت النيابة العامة في مصر، اليوم الخميس، تفاصيل مقتل الطالبة روان الحسيني، بطلة العالم لكرة السرعة عام 2016، خنقًا بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ.

وأقدم المتهم على تنفيذ جريمته وقتل الفتاة روان بدافع سرقة قرطها الذهبي وهاتفها، لتأمر النيابة بحبسه 4 أيام احتياطيًّا على ذمة الواقعة.

وقالت النيابة العامة، في بيان رسمي، إنها ”تلقت في 17 يناير الجاري بلاغًا من الشرطة بوفاة المجني عليها روان بالمستشفى، ووجود إصابات في جسدها وحول عنقها، فانتقلت النيابة لمناظرتها ومعاينة سطح العقار الذي عُثر عليها به، وتحفظت على آلات المراقبة المثبتة في محيطه لفحصها“.

وأشارت النيابة إلى أنها ”سألت ذوي المجني عليها فانتهت أقوالهم إلى أنهم يوم وفاتها تلقوا نبأ من مجهولٍ عبر هاتفها بتواجدها مع شخصٍ بسطح أحد العقارات، ولما تبين تضليله لهم عاودوا الاتصال به فأعلمهم بمكانها الصحيح، فأسرعوا إليها وتبينوها هناك ملقاة على الأرض ملفوفة حول عنقها قطعة من القماش، فحاولوا إغاثتها ولكن لم تُفلح محاولات إسعافها“.

وقالت النيابة العامة إن ”تحريات الشرطة أسفرت عن تحديد الشخص مرتكب الواقعة، الذي تعقب أثر المجني عليها عازمًا قتلها لسرقتها، وتم القبض عليه ومثوله أمامها للتحقيق“.

وأكد بيان النيابة أن ”المتهم اعترف في التحقيقات بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه ”تعقب المجني عليها حتى دلفت مدخل عقار ذويها، فأوقفها واقتادها إلى السطح وسرق منها قرطًا ذهبيًا وهاتفًا محمولًا، وخلال محاولتها الفرار منه جذبها بقوة من غطاء رأسها، فالتف حول عنقها حتى سقطت من شِدة الجذب، وفر هاربًا“.

وبحسب بيان النيابة، قال المتهم في التحقيقات إنه ”عند تلقيه اتصالات من ذوي المجني عليها عبر هاتفها المسروق، ادعى تواجدها في مكان غير الذي سقطت فيه، وعندما لاحقوه باتصالاتهم أرشدهم إلى مكانها الصحيح، ووضع شريحة هاتف المجني عليها في هاتف زوجته“.

ولفتت النيابة إلى أنها سألت زوجة الجاني، التي شهدت في التحقيقات أن ”زوجها أخذ هاتفها منها عقب عودته إلى المنزل يوم الواقعة“، مشيرةً إلى أنها ”أجرت معاينة تصويرية في محل الحادث حاكى خلالها المتهم كيفية ارتكابه الجريمة تفصيلًا، وجارٍ استكمال التحقيقات“.

يشار إلى أن أهالي مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ المصرية كانوا قد عثروا على جثة فتاة ملقاة فوق سطح عقار، الأربعاء، وبالفحص تبين أنها روان الحسيني، التي تبلغ من العمر 22 عاماً، وهي بطلة العالم السابقة في كرة السرعة، وكذلك طالبة في كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ.

يذكر أن المجني عليها كانت عام 2016 قد مثلت مصر مع فريق نادي دسوق الرياضي، وفازت بالمركز الأول على العالم في البطولة التي أقيمت في بولندا.