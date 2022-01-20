"الداخلية" الكويتية توضح إجراءات ضبطها المواطن محمد العجمي

نفت وزارة الداخلية الكويتية ما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تعسف في إجراءات ضبط وإحضار المواطن محمد العجمي (البالغ من العمر 20 عاما).

وأكدت الوزارة أن الإجراءات تمت بناء على قرار من النيابة العامة.

كما أوضحت الداخلية، في بيان لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، أن المواطن العجمي الذي تم ضبطه صادر بحقه ضبط وإحضار من النيابة العامة بناء على شكوى مقدمة ضده.

ولفتت إلى أن إجراءات الضبط والتفتيش تمت وفق القانون، وبناء على قرار من النيابة العامة، مبينة أن أمر النيابة العامة تضمن تنفيذ القرار ليلا دون استثناء.

وأشارت إلى أنه تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة مباشرة، إذ أمر وكيل النيابة بحجزه بعد انتهاء التحقيق معه وعرضه على النيابة العامة، اليوم الخميس، مع التأكيد أن أمر الاحتجاز جاء بقرار النيابة.

ولم تكشف الداخلية الكويتية عن التهم الموجهة إلى محمد العجمي، وتفاصيل قضيته.

وأثارت إجراءات ضبط العجمي جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين ”عدم قانونيتها“.

فيما ذكر أحد المسؤولين في وقت سابق في مداخلة مع حساب ”الشأن العام“ الإخباري، أن ”تهمة محمد العجمي تتعلق بالجرائم الإلكترونية، إثر اختراقه وتجسسه على هاتف الدكتور والمؤلف السياسي محمد الدميثة العنزي“.

وقال دخيل العجمي عبر ”تويتر“: ”ما حدث مع #محمد_العجمي من اقتحام لمنزله وترويع أهله جاء تطبيقاً لقرار النيابة كما تدعي وزارة الداخلية، أمر غير مقبول بتاتاً، وكان من المفترض أن يتم استدعاؤه بكل مدنية طبقاً للقوانين المتبعة. ويجب على الجميع عدم القبول بالتعدي على حريات الناس وكراماتهم“.

بينما كتب المحامي الدكتور تركي الرجعان ”في مثل قضية الشاب #محمد_العجمي فالكثير لا يعرف الحقيقة والخلفية التي ”اعتقل/قبض“ من أجلها فكل منهم يعطي روايته الخاصه ”لما يخدم طرحه“ والفريق الذي ينتمي له أو يوافقه. لكن ما يلفت الانتباه هو طريقة إلقاء القبض عليه ”إن صحت الراوية“ أتمنى له السلامة وللجميع“.

وعلق مغرد عبر موقع ”تويتر“ يدعى ”أبو خلف“، على قضية محمد العجمي “ ما دام وصلت القضاء.. أنا اثق بالقضاء الذي سيعطي كلَّ ذي حق… حقه“.

فيما أعلن المحامي عبدالله مرزوق الرشيدي، تطوعه للدفاع عن محمد العجمي في قضيته ”أعلن تضامني وحضوري مع #محمد_العجمي للدفاع عنه“.

بينما ذكر مغرد أن قرار ضبط العجمي، جاء موافقا للقانون ”مجرم خايس أمام الدوله شكرا وزارة الداخلية.. كل الشكر للمباحث ووكيل النيابه الذي أمَر رجال الأمن“.