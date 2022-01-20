من بينهم "سفير" وضابط كبير.. توقيف وإدانة متهمين بـ 13 قضية فساد في السعودية

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية عددا من القضايا الجنائية، فيما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، فقد تم إيقاف عدد من المسؤولين في 13 قضية على الأقل، وصدور أحكام في 10 قضايا فساد أخرى.

ومن أبرز القضايا التي باشرتها الهيئة، إيقاف كاتب عدل، بعد حصوله على 4,461,500 ريال (1,204,605 دولار) بواسطة شقيقه ”موقوف“ مقابل قيامه بإفراغ أرضين بطريقة غير نظامية ”هبة“ لرجل أعمال ”موقوف“ وشقيقته دون علم والدهما مالك الأرضين.

وفي القضية الثانية، تم إيقاف ضابط برتبة عميد متقاعد من حرس الحدود؛ لحصوله على مبلغ 10 ملايين ريال (2,700,000 دولار) على دفعات، لقبوله خلال فترة عمله في اللجنة المختصة بالحرم الحدودي بإحدى المناطق تعويض 15 مواطنًا (موقوفين) عن أراض بمساحات كبيرة، تم تملكها بطريقة غير نظامية وغير مستوفية للشروط، مع علمه بذلك، وتم تعويض عدد منهم مقابلها.

وتم إيقاف مهندس يعمل رئيس بلدية لإحدى المحافظات في القضية الثالثة، لحصوله على مبلغ 350 ألف ريال (94,500 دولار) من رجل أعمال مقابل إصدار ”تعاميد“ وهمية لصالح كيانه التجاري بمبلغ 435 ألف ريال (117,450 دولارا)، وتوقيع شهادات الإنجاز المتعلقة بها لصرف المستحقات المالية.

كما ألقي القبض على مواطن بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ 12,500 ريال (3,375 دولارا) من أصل 32 ألف ريال (8,640 دولارا)، مقابل إلغاء 16 مخالفة مسجلة على إحدى الشركات لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وجرى إيقاف 9 مشغلين بوزارة الصحة و6 وسطاء مقيمين؛ لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تعديل الحالة الصحية لعدد من المواطنين لمحصن دون الحصول على لقاح كورونا.

فيما جرى إيقاف مقيم يعمل محاضرًا بإحدى الجامعات في القضية السادسة، لحصوله على مبلغ ألفي ريال (540 دولارا) من أحد طلاب الجامعة مقابل مساعدته في اجتياز اختبار مادتين.

كما ألقي القبض على مقيمين اثنين في القضية السابعة بالجرم المشهود؛ لعرضهما على أحد موظفي البنوك مبلغ 3 ريالات عن كل ألف ريال يتم إيداعها نقدًا مقابل عدم إبلاغ الجهات المختصة، إذ عثر بحوزتهما على مبلغ 199 ألف ريال (53,730 دولارا)، كما بينت التحقيقات أن إجمالي المبالغ النقدية التي سبق إيداعها 7,500,000 ريال (2,025,000 دولار).

فيما تم إيقاف موظف يعمل ببلدية إحدى المناطق ومواطن ومقيم (وسيطَين)؛ لحصولهم على مبالغ مالية من مُلاك عدد من المحال التجارية، بلغ إجماليها 132,350 ريالا (35,735 دولارا) مقابل التغاضي عن المخالفات التي رصدها موظف البلدية على تلك المحال.

وجرى إيقاف موظف يعمل بإدارة التوظيف بمستشفى عام بإحدى المناطق؛ لقيامه بطلب مبلغ 13 ألف ريال (3,510 دولارات) تسلم منها ألف ريال من مواطنة مقابل توظيفها وشقيقتها بالمستشفى.

وتم إيقاف مقيمين اثنين؛ لقيامهما بعرض مبلغ 28 ألف ريال (7,560 دولارا) على رجل أمن مقابل رفع اسم أحدهما من قائمة إيقاف الخدمات.

وفي القضية الحادية عشرة، تم إيقاف موظفين اثنين، يعملان ببلدية إحدى المناطق؛ لحصولهما على مبلغ مالي مقابل إلغاء مخالفة عدم ارتداء الكمامة لمقيم يعمل بورشة إصلاح سيارات.

كما تم إيقاف رجل أمن ومقيم بإحدى المناطق بالتعاون مع وزارة الداخلية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي، يقومان من خلاله بتحديد مواقع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والقبض عليهم، والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

فيما شهدت القضية الثالثة عشرة إيقاف موظف يعمل باللجنة الميدانية للحرم الحدودي بإحدى المناطق؛ لقيامه بالاستيلاء على أرض، واستخراج صك مؤقت عليها بطريقة غير نظامية.

كما ثبتت إدانة عدد من المتهمين في قضايا فساد مالي وإداري بعد إحالتهم إلى المحكمة الجزائية في الرياض، وصدرت أحكام قضائية ابتدائيه بحقهم.

ومن أبرز هذه الأحكام، إدانة كاتب عدل بجريمة الرشوة، لحصوله على مبلغ 15 مليونا و500 ألف ريال (4,185,000 دولار) كرشوة مقابل إصدار صك تملك أرض بطريقة غير نظامية؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 700 ألف ريال (189 ألف دولار)، وإدانة المستفيد من الأرض بجريمة الرشوة ”راشٍ“ لقيامه بدفع مبلغ الرشوة مقابل الحصول على الصك؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، ودفع غرامة 500 ألف ريال (135 ألف دولار).

كما تمت إدانة مواطن بجريمة الرشوة ”وسيط“؛ لقيامه بالاشتراك في تسليم مبلغ الرشوة؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، ودفع غرامة 500 ألف ريال.

وأدين في الحكم الثاني، أمين عام إحدى اللجان الوطنية التابعة لوزارة الداخلية بجريمة الاختلاس والتزوير، واستعمال محررات مزورة، وغسل الأموال؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات، وغرامة 1,020,000 ريال (275,400 دولار).

كما تمت إدانة رجل أعمال بالاشتراك مع الأول بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزورة وغسل الأموال؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 500 ألف ريال (135 ألف دولار)، واسترداد المبلغ المختلس البالغ 3 ملايين ريال (810,000 دولار)، مع منعهما من السفر لمدة 3 سنوات، تبدأ بعد نهاية فترة سجنهما.

كما أدين في الحكم الثالث، سفير سابق بإحدى الدول بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي؛ إذ قام بإصدار تأشيرات حج وعمرة بطريقة غير نظامية، وحصل على مبالغ مالية مقابل ذلك؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 300 ألف ريال (81,000 دولار).

فيما شهد الحكم الرابع إدانة موظفة بمحطة الفحص الدوري بإحدى المحافظات بجريمة الرشوة؛ لطلبها مبلغ 500 ريال من أحد المواطنين مقابل تمكين مركبته من اجتياز الفحص بعد فشلها المرة الأولى؛ وصدر الحكم عليها بالسجن لمدة سنة وستة أشهر، ودفع غرامة بمبلغ 20 ألف ريال (5,400 دولار).

وأدين كاتب عدل بجريمة الرشوة؛ لحصوله على مبلغ 1,330,000 ريال (359,100 دولار) كرشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار صكوك؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ودفع غرامة 200 ألف ريال (54 ألف دولار).

وأدين في الحكم السادس عضو نيابة بجريمة الرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة؛ لطلبه مبلغ 30 ألف ريال (8,100 دولار) من أحد المواطنين مقابل حفظ قضية منظورة بالنيابة؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة بذات مبلغ الرشوى.

وأدين ضابط برتبة عميد، يعمل بالإدارة الطبية في وزارة الدفاع، بجريمة التزوير بمحررات يختص بها واستعمالها؛ وصدر الحكم عليه بالسجن 4 سنوات، ودفع غرامة 200 ألف ريال (54 ألف دولار). وإدانة ضابط برتبة عقيد، يعمل مديرًا لإحدى إدارات التموين بالوزارة بجريمة التزوير، واستعمال المحررات المزورة؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين، ودفع غرامة 50 ألف ريال (13,500 دولار).

وأدين في الحكم الثامن، كاتب ضبط بالنيابة العامة بالرشوة؛ لطلبه مبلغ 15 ألف ريال (4,050 دولارا) من أحد المواطنين مقابل حفظ قضية منظورة بالنيابة العامة؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة، ودفع غرامة بمبلغ عشرة آلاف ريال (2,700 دولار).

وأدين مدير بلدية بإحدى المحافظات بجريمة التزوير واستعمال محرر مزور؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر، ودفع غرامة 50 ألف ريال (13,500 دولار).

فيما تمت إدانة موظف بجمرك أحد المنافذ البرية في الحكم العاشر، وذلك بجريمة الرشوة، والإخلال بواجبات وظيفته، من خلال تسليم المتهم الثاني عدد (54) كرتونًا من مادة ”التبغ“، سبق ضبطها من قِبل الجمارك بالمنفذ ذاته؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين، ودفع غرامة بمبلغ 20 ألف ريال (5,400 دولار)، وإدانة مقيم بالرجاء والتوسط لدى المتهم الأول؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة، ودفع غرامة بمبلغ عشرة آلاف ريال (2,700 دولار).