شرطة الشارقة تضبط خليجيا تسبب بتصادم 6 مركبات ولاذ بالفرار

ألقت شرطة إمارة الشارقة، القبض على سائق تسبب بتصادم ست مركبات، قبل أن يفر هاربا من مكان الحادث.

وذكرت صحيفة ”الإمارات اليوم، مساء الأربعاء، أن ”القيادة العامة لشرطة الشارقة، ألقت القبض على سائق يحمل جنسية خليجية، فر هاربا تاركا مركبته بعد أن تسبب في حادث تصادم 6 مركبات، وذلك بعد مرور 14 دقيقة من وقوع الحادث“.

وبحسب الصحيفة فإن الحادث ”وقع على تقاطع مروري بشارع الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، نتيجة للسرعة الزائدة، وتسبب بتوالي حدوث سلسلة من التصادمات بين المركبات الأخرى التي كانت متوقفة عند التقاطع“.

وتسبب الحادث المروع، بوفاة طفلة وسيدة من الجنسية الآسيوية، وإصابة خمسة آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السائق الذي تسبب في الحادثة ”فر من المكان فورا، لكن بعد البحث والتحري، وجمع المعلومات تم إلقاء القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده“.

ودعت شرطة الشارقة سائقي المركبات إلى ”توخي الحيطة والحذر، والالتزام بقواعد السير والمرور، والالتزام بالسرعات المحددة على طرق الإمارة كونها سبب رئيسي في وقوع الحوادث التي تنتج عنها خسائر في الأرواح“.

وأكدت ”عدم تهاونها في تطبيق القانون على المخالفين لأنظمة السير والمرور، ومحاولة الهروب من الدوريات المرورية، وكل ما يشكل تهديدا على حياة مستخدمي الطرق“.