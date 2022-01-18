البحرين.. العثور على المفقودة "شهد" والقبض على مواطن تورط باختفائها

ألقت الجهات الأمنية في البحرين، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن، يبلغ من العمر 31 عامًا؛ وذلك بعد تورطه في قضية هروب واختفاء الفتاة ”شهد“ (15 عاما)، التي عثر عليها في وقت سابق.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد ألقت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية القبض على المتورط، في القضية التي أثارت تفاعلا واسعا في البلاد.

وأكدت المديرية اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة.

وكانت مديرية شرطة الجنوبية قد أعلنت مع الساعات الأولى من صباح اليوم، العثور على الفتاة المتغيبة عن أسرتها منذ يوم الجمعة الماضي.

وتسلم مركز شرطة البديع الفتاة من مواطنين، كانت قد استوقفتهما بشارع البديع.

ولم ترد المزيد من التفاصيل بشأن الأسباب التي أدت إلى اختفاء الفتاة.

وأثار اختفاء الفتاة البحرينية شهد من أمام منزل أسرتها في مدينة عيسى التابعة للمحافظة الجنوبية في المملكة، استنفارا أمنيا وشعبيا منذ فقدانها، يوم الجمعة الماضي، في ظروف غامضة قبيل خروجها في رحلة بحرية مع عائلتها.

وكانت والدة الطفلة قد كشفت في تصريحات لصحيفة ”الأيام“ البحرينية، أنهم أثناء استعدادهم للذهاب في نزهة بحرية، يوم الجمعة، تفاجؤوا باختفاء ابنتهم، وحاولوا البحث عنها دون جدوى.

وأصدرت وزارة الداخلية، في وقت سابق، بيانًا كشفت فيه عن بعض التفاصيل بشأن الطفلة المتغيبة، مبينةً أن معلومات تشير إلى أن الطفلة ”خرجت من منزلها بإرادتها إثر خلاف عائلي، إلا أنها لم تغادر المملكة“.

ونقلت صحيفة ”البلاد“ المحلية عن مصدر من عائلة الطفلة ”شهد“، قوله إنها ”كانت تستعد للذهاب في نزهة إلى الشاليه الخاص مع والدتها المحامية، لكنها اختفت دون أن تأخذ هاتفها النقال معها“.

وأشار المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، إلى أن ”شهد“ تعيش مع والدتها منذ الطفولة مع عدد من أفراد عائلتها، وهو ما يرجح أن والدها ووالدتها منفصلان منذ زمن.

وأكد أحمد العامر العضو في مجلس النواب البحريني، والذي تواجد مع عائلة الطفلة، أنه تم البحث في منازل العزاب الموجودة في المنطقة، كما أنه ستتم الاستعانة بالتسجيلات التي رصدتها كاميرات المراقبة الموجودة في المنازل القريبة؛ للكشف عن خيوط حادثة الاختفاء.

وتصدَرت حادثة الاختفاء حديث وسائل الإعلام المحلية والنشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الذين أطلقوا مناشدات للبحث عن الطفلة، التي شكل أهالي منطقتها فرقًا تطوعية للبحث عنها، وكشف الغموض الذي رافق اختفاءها.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى رصد رجال أعمال في المملكة مكافآت مالية باهظة لمن يعثر على الطفلة أو يساهم بالعثور عليها، ومنهم سيدة الأعمال نادية العمر التي خصصت مبلغ 5000 دينار (13.3 ألف دولار) جائزة لمن يعثر على ”شهد“، وفقا لصحيفة ”أخبار الخليج“ المحلية.