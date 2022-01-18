الكويت.. مقاضاة والدة المتهم بقتل فرح أكبر لمساسها بـ "كرامة ورثة المقتولة"

أحالت محكمة الجنح ”تقنية المعلومات“ في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، والدة المتهم بقضية قتل فرح حمزة أكبر إلى محكمة الجنايات؛ على خلفية نشرها فيديو تضمن مساسا بكرامة وورثة المقتولة وإسناد وقائع غير صحيحة لها والمساس بكرامتها، وفق صحيفة ”الراي“ المحلية.

وكانت محكمة الاستئناف قد أجلت جلسة النظر في طعن المتهم فهد صبحي محي الدين المحكوم بالإعدام في القضية، يوم الخميس الماضي؛ من أجل استدعاء طبيب ومسعف، إلى جانب تفريغ كاميرات مستشفى العدان.

وبحسب ما أوردته صحيفة ”القبس“ آنذاك، فقد تم تحديد الجلسة القادمة في 10 فبراير/ شباط القادم.

وكانت النيابة العامة طالبت بإعدام المتهم فهد صبحي محي الدين، فيما طالب المتهم عبر دفاعه بتخفيف العقوبة.

وسبق أن قال محامي الدفاع عن المتهم فهد البصمان: ”هناك أدلة جديدة سترى النور قريبا أمام محكمة الاستئناف، وستقلب السحر على الساحر“.

وزعم البصمان، أن ”موكله فهد تعرَض لحملة إعلامية مفبركة، إلا أنهم واثقون من الدفاع أمام الاستئناف، كما أنهم واثقون من انتفاء نية القتل لديه“.

وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، قضت محكمة الجنايات بإعدام العسكري فهد صبحي محي الدين شنقا؛ بعد إدانته بقتل الشابة فرح حمزة أكبر، التي لقيت مصرعها بعد أن أقدم على خطفها في أحد الشوارع العامة.

وطعن المتهم بحكم الإعدام، فيما صدر بعدها بأيام حكم آخر بحقه بالسجن المشدد 15 عاما مع الشغل والنفاذ عن تهمة خطف المجني عليها وهي قضية أخرى.

ووقعت جريمة القتل، في 20 نيسان /أبريل الماضي، حيث أقدم الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها، وطعنها ورماها أمام المستشفى ليتم ضبطه بعد ساعات قليلة.

ووجهت النيابة العامة تهمتي الخطف والقتل العمد مع سبق الإصرار إلى المتهم، إضافة إلى اتهامه بوضع جهاز تتبع إلكتروني بمركبة المجني عليها، يقوم بتحديد المواقع حتى يتمكن بذلك من تتبع حركة تنقلها.

وسبق أن أنكر المتهم في الجلسات السابقة قتله للمجني عليها، بحجة أنها ”هي من قتلت نفسها طعنا“.

وانقسمت الآراء تجاه هذه القضية منذ بدايتها، فرغم التعاطف الواسع مع الشابة وعائلتها والمطالبة بإعدام القاتل، علت أصوات أخرى طالبت بضرورة التحري عن تفاصيل القضية بعد أن راجت أحاديث بوسائل التواصل تزعم ”وجود علاقة ومعرفة قديمة بين القاتل والمقتولة“.

ودفعت تلك الأحاديث المحامي عبدالمحسن القطان لتقديم عدة شكاوى ضد أشخاص، قال: ”إنهم تعمدوا الإساءة لموكلته وتداولوا أخبارا غير صحيحة، ومنهم والدة المتهم“.