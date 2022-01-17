أدت لـ"كسور وعاهة".. مشاجرة عنيفة بين آسيوي وزوجته في الإمارات تقود للسجن والإبعاد

أدانت محكمة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وافدا آسيويا وزوجته إثر وقوع مشادة كلامية بينهما عقب إعلان الزوج رغبته بالزواج من أخرى، لتتطور المشادة إلى اعتداء أسفر عن إصابته بكسر وإصابة زوجته بعاهة في حاسة السمع.

وقررت المحكمة سجن الزوجين لمدة 6 أشهر، ومن ثم إبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وقضاء مدة محكوميتهما، وفقا لصحيفة ”الخليج“ الإماراتية.

وبحسب الصحيفة، بدأ الخلاف بين الزوجين عقب إعلام الزوج البالغ من العمر 24 عاما، زوجته برغبته في الاقتران من أخرى، لتدور بينهما مشاجرة تحولت إلى اعتداء وضرب.

وبحسب الصحيفة، فقد أفادت الزوجة البالغة من العمر 25 عاما، بأن زوجها اعتدى عليها بالضرب وصفعها على وجهها وتسبب لها بعاهة في السمع بنسبة 2%.

وبدوره، فقد ذكر الزوج أن زوجته رفضت رغبته هذه، وأهانته واعتدت عليه ما تسبب له بكسر في أصابع يده.

وسبق أن شهدت المحاكم في دولة الإمارات، قضايا رفعها أزواج ضد بعضهم بسبب خلافات بينهم.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، طالبت سيدة خليجية بدعوى رفعتها أمام محكمة الأحوال الشخصية بإمارة الفجيرة، بالطلاق من زوجها لعدم التزامه بمتابعة العلاج المخصص له من أجل الإنجاب رغم التزامها هي بالعلاج منذ 9 سنوات.

وطالبت الزوجة في أوراق الدعوى برد حقوقها النفسية التي تعرضت لها خلال فترة زواجها لتوقف زوجها عن العلاج.

وفي أيار/ مايو الماضي، أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، اتهمت فيها زوجها بالدخول من غير تصريح إلى حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ وحسابها على موقع ”مايكروسوفت“ وتغيير كلمتي السر الخاصتين بهما، الأمر الذي حال دون دخولها إلى حسابيها الشخصيين أو استعمالهما.

وقضت محكمة أول درجة بإدانة الزوج بالتهم المنسوبة إليه وتغريمه مبلغا ماليا، فاستأنف الحكم.

وأمام محكمة استئناف أبوظبي دفع محامي المتهم بعدم توافر أركان الجريمة المسندة إلى موكله وعدم توافر الدليل الفني بالأوراق، منكرا جميع التهم المنسوبة إلى موكله.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة عن محكمة أول درجة والقضاء ببراءة المتهم.