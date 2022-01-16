البحرين.. استنفار أمني وشعبي للبحث عن الطفلة شهد.. فما قصتها؟

أثار اختفاء طفلة بحرينية من أمام منزل أسرتها في مدينة عيسى التابعة للمحافظة الجنوبية في المملكة، استنفاراً أمنياً وشعبياً منذ فقدانها قبل 3 أيام في ظروف غامضة قبيل خروجها في رحلة بحرية مع عائلتها.

واختفت الطفلة البالغة من العمر 15 عاما وتُدعى ”شهد“، منذ صباح يوم الجمعة، حيث تقدمت عائلتها ببلاغ إلى الجهات الأمنية يفيد باختفائها، لتبدأ عمليات البحث عنها والتحقيقات مع ذويها دون الوصول إلى أي إشارة بشان مكان وسبب اختفائها.

وكانت والدة الطفلة قد كشفت في تصريحات لصحيفة ”الأيام“ البحرينية، أنهم وأثناء استعدادهم للذهاب في نزهة بحرية يوم الجمعة تفاجأوا باختفاء ابنتهم، وحاولوا البحث عنها دون جدوى.

وأصدرت وزارة الداخلية، يوم الأحد، بياناً كشفت فيه عن بعض التفاصيل بشأن الطفلة المتغيبة، مبينةً أنه وبحسب المعلومات الأولية فإن الطفلة ”خرجت من منزلها بإرادتها إثر خلاف عائلي، إلا أنها لم تغادر المملكة“.

ونقلت صحيفة ”البلاد“ المحلية عن مصدر من عائلة الطفلة ”شهد“، قوله بأنها ”كانت تستعد للذهاب في نزهة إلى الشاليه الخاص مع والدتها المحامية، لكنها اختفت دون أن تأخذ هاتفها النقال معها“.

وأشار المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته إلى أن ”شهد“ تعيش مع والدتها منذ الطفولة مع عدد من أفراد عائلتها، وهو ما يرجح أن والدها ووالدتها منفصلان منذ زمن.

وأكد أحمد العامر العضو في مجلس النواب البحريني والذي تواجد مع عائلة الطفلة، أنه تم البحث في منازل العزاب الموجودة في المنطقة، كما أنه سيتم الاستعانة بالتسجيلات التي رصدتها كاميرات المراقبة الموجودة في المنازل القريبة للكشف عن خيوط حادثة الاختفاء.

وتصدَرت حادثة الاختفاء حديث وسائل الإعلام المحلية والنشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي الذين أطلقوا مناشدات للبحث عن الطفلة التي شكل أهالي منطقتها فرقاً تطوعية للبحث عنها وكشف الغموض الذي رافق اختفاءها.

ونشر المدونون في المملكة صور الطفلة ”شهد“ عبر مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للبحث عنها، حيث قال المدون والكاتب راشد خليفة البنزايد ”يا أهل البحرين فزعتكم لإبنتكم وأختكم #المفقودة_شهد نتمنى تعميم صورتها في جميع الحسابات بجميع اللغات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطمن قلب والدتها ويردها بألف خير وسلامة“.

وقال المحامي والبرلماني السابق الدكتور عيسى تركي ”قلوبنا مع ذوي ابنة البحرين“شهد“، وندعو الله ان يقر عينهم بعودتها سريعًا وبصحة وسلامة.. وكلنا ثقة بان جهود الجهات الامنية كفيلة بعودة“شهد“ لاحضان اسرتها“.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى رصد رجال أعمال في المملكة مكافآت مالية باهظة لمن يعثر على الطفلة أو يساهم بالعثور عليها، ومنهم سيدة الأعمال نادية العمر التي خصصت مبلغ 5000 دينار (13.3 ألف دولار) جائزة لمن يعثر على ”شهد“، وفقاً لصحيفة ”أخبار الخليج“ المحلية.

وأبدى البعض تحفظهم على هذه الطريقة للمساهمة في العثور على الفتاة، معتبرين أن هذا قد يكون من أجل ”الدعاية الانتخابية“ لا سيما أن هناك تحركا أمنيا متواصلا للبحث عن الطفلة.