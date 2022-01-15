"كاني ويست" مهدد بالسجن بعد تعديه بالضرب على أحد معجبيه

يخضع مغني الراب الأمريكي كاني ويست، للتحقيق من قبل الشرطة في ولاية لوس أنجلوس، بسبب اتهامة بالاعتداء بالضرب على أحد المعجبين الذي أراد التقاط صورة تذكارية معه.

وقالت الشرطة الأمريكية في لوس أنجلوس في تصريحات صحفية نشرتها شبكة CBS الإخبارية، إن ”كاني ويست متهم بالاعتداء بالضرب على أحد المعجبين، حيث حدثت الواقعة، صباح الخميس الماضي، وتُجري الشرطة تحرياتها حول الواقعة، وتحقق مع أكثر من شخص أبرزهم ويست، لكنها لم تتحفظ على أي منهم حتى الآن“.

وذكرت صحيفة ”الغارديان“، أن الحادثة وقعت في لوس أنجلوس، في تمام الساعة الثالثة صباحًا، مشيرة إلى أن الحادثة تعد جنحة وليس جناية، وتصل العقوبة بها إلى الحبس من 3 إلى 6 أشهر.

وأوضحت تقارير أمنية، أن ”كاني ويست“ هو المتهم الرئيس في القضية، وإذا أثبتت الشرطة الاتهام عليه سيتم سجنه.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها كاني ويست بالسجن، حيث اتهم بالتعدي على مصور صحفي، العام 2013، وصورت الواقعة التي حاول فيها ”ويست“ انتزاع الكاميرا من يد المصور، وخضع للتحقيق حينها، ودفع تعويضًا للصحفي.

وكان ”ويست“، قد تقدم مؤخرًا بطلب للمحكمة مطالبًا بتغيير اسمه ليصبح ”Ye“، حيث وافق القاضي على هذا الطلب.

ونقلت شبكة ”سي بي أس نيوز“ عن محكمة لوس أنجلوس العليا، أنها أقرت طلبًا كان قد تقدم به كاني ويست (44 عامًا) ليصبح اسمه القانوني مطابقًا للقبه القديم ”Ye“.

وتشير الأوراق الرسمية إلى أن ويست، الزوج السابق لكيم كارداشيان، كان قد قدم التماسًا لتغيير اسمه، في آب/ أغسطس 2021، متذرعًا بـ“ أسباب شخصية“.

ويستخدم مغني الراب – واسمه الكامل كاني أوماري ويست – ”Ye“منذ فترة طويلة كلقب شخصي، ويطلقه على العديد من علاماته التجارية الشهيرة، بما في ذلك حذاء Yeezy الذي طرح في الأسواق، العام 2018.

وكان ”يي“ قد أصدر مؤخرًا ألبومه العاشر تحت عنوان ”Donda“، وهو اسم والدته الراحلة دوندا ويست.

وأكد كاني ويست، في حزيران/ يونيو الماضي، ارتباطه بعارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، وسط معركة طلاقه من كيم كارداشيان.

ونشرت حينها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية صورًا تظهر كاني، وهو يتجول خلال نزهة رومانسية مع إيرينا (35 عامًا)، في بروفانس في فرنسا.