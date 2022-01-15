الأردن.. عسكري يدهس عشيقته عمدا بعد تهديدها بـ"فضح علاقتهما"

نقضت محكمة التمييز في الأردن اليوم السبت حكما بإعدام شرطي برتبة رقيب في قوات الدرك، وتخفيض رتبته إلى شرطي وطرده من الخدمة في جهاز الأمن العام، وذلك بعد إدانته بتهمة القتل العمد لعشيقته دهسا، إثر تهديدها له بفضح أمر علاقتهما في حال رفض الزواج منها.

وبررت التمييز حكمها، لعدم قيام محكمة الأمن بالسماح بمناقشة شاهد نيابة كان عضوا في لجنة التحقيق مع المتهم، في القضية.

وحسب وكالة أنباء سرايا المحلية، تعود تفاصيل القضية، إلى تعرف المتهم على المجني عليها أثناء إجازته، إذ كان يعمل على مركبته مقابل أجرة، وأثناء عودة المجني عليها من مكان عملها للتوجه إلى منزلها، أقلها، وبعد صعودها تبادلا الحديث ومن ثم تبادلا أرقام الهواتف فيما بينهما، وذلك من أجل توصيلها بشكل مستمر إلى منزلها في حال تعثرها الحصول على مركبات أجرة.

وبعد مدة، نشأت علاقة عاطفية بين المتهم والمجني عليها، حتى تحولت إلى معاشرة على غرار الأزواج، وسط إلحاح المجني عليها دائما على المتهم التقدم لخطبتها من أهلها، ووعدها المتهم بذلك إلا أنه أخذ بالمماطلة، وقامت بالتواصل معه على برنامج ”واتس أب“ طيلة ذلك الوقت، وألحت عليه للزواج منها لفترة لو كانت قصيرة، لإخفاء علاقتها غير الشرعية به.

وتذرع المتهم بأنه بحاجة للوقت لكي يفسخ خطبته من خطيبته، ثم قام بإبلاغها أنه متوجه للعمرة مع والدته وخطيبته، وأثناء ذلك حاولت المجني عليها التواصل معه، لكنه تجاهل الرد عليها، حتى قامت بتهديده بفضح علاقتهما وإبلاغ أهلها وأهله بها، الأمر الذي أثار مخاوف المتهم، ما دفعه إلى التفكير بالتخلص منها دهسا، خاصة مع علمه بوقت توجهها إلى محطة الباصات من أجل العمل.

وفي يوم الجريمة، تربص المتهم للمجني عليها في المحطة، وأثناء مشاهدته لها قام بالالتفاف بمركبته وزيادة سرعته، وتعمد دهسها حتى تحطم زجاج مركبته الأمامي، ثم غادر إلى منزل زوج شقيقته وأخذ منه مبلغا من المال لاستبدال زجاج سيارته بزجاج جديد، ودهان المركبة بشكل كامل لإخفاء معالم الجريمة، بينما ظلت المجني عليها تنزف في الشارع العام حتى إسعافها، وتبين أنها فارقت الحياة.

وإثر المعاينة، تم الاشتباه بالمتهم، خاصة مع تضارب أقواله وادعائه أن الحادثة وقعت في وقت اضطراب الطقس، في حين تبين أن الطقس كان صحوا.

كما ثبت أن المجني عليها كانت قد أبلغت والدتها عن مخاوفها من المتهم، كونه كان يراقبها في الفترة السابقة للواقعة.