الكويت.. "التمييز" تغرم فجر السعيد في "قضية الإساءة" للشيخ ضاري الفهد

أيدت محكمة التمييز في دولة الكويت حكم محكمة الاستئناف بتغريم الإعلامية المثيرة للجدل فجر السعيد في قضية إساءتها لرئيس نادي القادسية الرياضي الشيخ ضاري الفهد الصباح، عبر برنامج تلفزيوني.

ووفق حساب ”خبر عاجل“ المحلي، فقد غرمت محكمة التمييز فجر السعيد بمبلغ 3 آلاف دينار (9,900 دولار)، مع تعويض الشيخ ضاري الفهد 5001 دينار (ما يعادل 16,503 دولار)، على خلفية الإساءة له.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها ضد السعيد في شهر نيسان/أبريل من العام الماضي.

وسبق أن قضت إحدى المحاكم الكويتية ببراءة الإعلامية السعيد في قضية السب والقذف المرفوعة ضدها من الشيخ ضاري الفهد، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2020.

وتقدم الشيخ ضاري الفهد الصباح في نيسان/ أبريل 2020 ببلاغ ضد فجر السعيد بتهمة جريمة السب العلني عبر وسائل الإعلام.

وقال الصباح حينها إنها قصدته عبر برنامجها ”على مسؤوليتي“ في قناتها ”سكوب“، وتلفظت عليه بعبارة: ”الله يلعن والديك“.

وعلى إثر ذلك، تم استدعاء الإعلامية المثيرة للجدل من قبل الجهات الأمنية لسماع أقوالها، وأخلي سبيلها وقتها مقابل مبلغ مالي تم دفعه وقيمته ألف دينار (3,300 دولار).

وفي شباط/ فبراير من العام الماضي، أعلنت فجر السعيد أنها لن تظهر على قناة ”سكوب“ مرة أخرى، وأياً كانت الأسباب، فيما لم تكشف الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرارها هذا.

وأكدت حينها، ومن خلال برامجها وتصريحاتها، قيام ”يوتيوب“ بحذف جميع حلقات برامجها على قناة ”سكوب“.

وغردت في يوليو/ تموز من العام الماضي، عبر حسابها في موقع ”تويتر“، قائلة: ”اعتبارا من اليوم.. ستتوقف كل البرامج في محطة ‎#سكوب كما وعدتكم سابقا“.

وأضافت: ”ستذاع فقط أغانٍ حتى لا تقوم وزارة الإعلام بسحب الترخيص.. وكل برامج القناة لمن يرغب في الاستمرار في متابعتنا عليه أن يشترك في منصة ‎#NXT“.

واكتفت الإعلامية فجر السعيد بالتعليق على توقف قناتها بالقول: ”يؤسفني أن أتوقف عن القناة اللي تعبت فيها وشهدت نجاحات كثيرة ولكن هذه سنة الحياة“.

وعقبت على القرار في حسابها في ”انستغرام“ آنذاك: ”اليوم أودع جزءا من حياتي، وأستقبل الحياة الجديدة من خلال منصة NXT، التطور التكنولوجي يجبرنا على القفز للمستقبل“.