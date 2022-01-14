السعودية تحبط تهريب أكثر من 8 ملايين حبة كبتاغون مخدرة عبر ميناء جدة

أحبطت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية ضخمة من الحبوب المخدرة عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية عن تمكنها من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8.3 مليون حبة كبتاغون.

وأوضحت الهيئة أنه تم العثور على المواد المخدرة مخبأة في إرساليتين كانتا في طريقهما إلى المملكة العربية السعودية عبر ميناء جدة.

ولفتت إلى أنه في المحاولة الأولى وردت إرسالية ”بصل طازج“ عبر الميناء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، تم الاشتباه بها، وتبين أنها تحوي على 3,054,000 حبة كبتاغون داخلها، إذ جرى إخفاء الحبوب المخدرة داخل البصل.

وفي تفاصيل إحباط الإرسالية الثانية، كشفت الهيئة أنه تمت محاولة تهريب 5,281,250 حبة كبتاغون، كانت مخبأة في إرسالية براميل تحتوي على مادة ”السيليكون“، وردت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأكدت أنه بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تم ضبط مستقبلي الإرساليتين، وتبين أن عددهم ثلاثة أشخاص.

ونشرت الهيئة عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ مقطع فيديو يوثق ضبطها الإرساليتين عبر المنفذ.

#ارقد_وآمن | هيئة #الزكاة_والضريبة_والجمارك في ميناء جدة الإسلامي تتمكن من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8,3 مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرساليتين، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات وعددهم 3 أشخاص.

🔗| https://t.co/rqFT7KxANn#زاتكا pic.twitter.com/OIYKn8Y6Kj — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) January 14, 2022

وأحبطت السلطات السعودية المختصة في الآونة الأخيرة، عدة محاولات تهريب مواد مخدرة إلى المملكة، تمت محاولة تهريب وإدخال بعضها بشحنات ألواح حديدية، وبعضها بشحنات فواكه.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في العام الماضي إحباطها، بالتعاون مع دولة الإمارات، مخططا لتهريب أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة، داخل شحنة محملة بالذرة، وتم إلقاء القبض على المتهمين، وهما مواطن ومقيم من الجنسية السورية.

كما تمكنت السلطات من إحباط عملية تهريب كميات من مادة ”الكوكايين“ المخدرة، كانت مخبأة في أحشاء 6 مسافرين، قدموا إلى مطار الملك فهد في مدينة الدمام.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، تمكنت الهيئة في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، بلغت أكثر من 8.7 مليون حبة كانت مُخبأة في إرسالية ”كاكاو“.

وتسببت محاولة إدخال 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة عبر ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، كانت مخبأة داخل شحنة من فاكهة الرمان قادمة من لبنان، العام الماضي، في إصدار المملكة قرارا بحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، حتى تقدم السلطات اللبنانية ضمانات بشأن إيقاف تهريب المخدرات نحو المملكة.