القبض على شخص دهس سعوديين في عرعر بشكل متعمد

ألقت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، القبض على شخص تعمد دهس مواطنَين في مدينة عرعر؛ بسبب خلافات بينهم، ثم أقدم على الهرب من المكان.

ونشر حساب ”الأمن العام“ السعودي عبر ”تويتر“، صورة للشخص المتهم بعد إلقاء القبض عليه، كما أورد بعض التفاصيل المتعلقة بالحادثة.

ونقل الحساب عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، قوله إن ”الجاني مواطن وقام بدهس مواطنين آخرين عن عمد في مدينة عرعر؛ وذلك بسبب خلافات بينهم“.

وأكد أن ”المجني عليهما بصحة جيدة، فيما تم ضبط الجاني بعد هربه من الموقع، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة“.

شرطة منطقة الحدود الشمالية تقبض على شخص دهس مواطنَيْن عمدًا بمدينة عرعر نتيجة خلاف بينهم والهروب من الموقع. pic.twitter.com/m4LWNTboRU — الأمن العام (@security_gov) January 14, 2022

وغالبا ما تتكرر مثل هذه الحوادث، وتتخللها خلافات بين أطراف الشجار، ففي يوليو/ تموز من العام الماضي، أوقفت الشرطة السعودية، ثمانية أشخاص، شاركوا في مشاجرة جماعية دامية تخللها دهس بالسيارة، في محافظة حفر الباطن.

وكان أحد الحاضرين في المكان، قد وثق المشاجرة عبر مقطع فيديو ظهر فيه المتشاجرون يتبادلون الضرب بالعصي وأسلحة بيضاء في ساحة ترابية بينما يعلو الصياح بينهم.

كما ظهرت سيارة تندفع نحو المتشاجرين لتدهس عددا منهم، وبينهم شخص كان يقف أمام السيارة بشكل مباشر دون أن يتضح مصير من تم دهسهم.

وفي شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، تمكنت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية من إلقاء القبض على شخص مقيم، قيل إنه من الجنسية اليمنية؛ بعد ظهوره في مقطع فيديو أثناء هروبه بعد محاولة دهس رجل أمن، في الوقت الذي لم تتضح فيه أسباب الحادثة.

وكان أحد الأشخاص قد ترصد لشخص آخر نتيجة خلاف بينهما، في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، وقام بدهسه بشكل متعمد، والاعتداء عليه بعد ذلك ودهسه مرة أخرى؛ ما تسبب في وفاته، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو للواقعة آنذاك على نطاق واسع، قبل أن تقوم السلطات في السعودية بضبط الجاني، إذ تبين أنه ارتكب جريمته تحت تأثير المسكر، كما كان في مركبته مادة مسكرة.