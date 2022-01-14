حملة عراقية للتنديد بمقتل شهد العيساوي على يد والدها

أطلق ناشطون عراقيون حملة تضامن مع الشابة شهد العيساوي، التي قتلها والدها اليوتيوبر محمد العيساوي، في حادثة أثارت الرأي العام في البلاد.

ومنذ يومين، بدأت خيوط القصة بالتكشف أمام الرأي العام، عقب تضارب الروايات، لكن مصادر محلية أكدت أن الجريمة وقعت في منزل العيساوي بمحافظة البصرة، جنوبي البلاد.

وقال مصدر محلي لـ“إرم نيوز“، إن ”أحد الأشخاص تقدم منذ فترة طويلة، لطلب يد الشابة شهد، من والدها، لكن الأخير رفض، لأسباب غير معلومة، وفي يوم الحادثة، كانت الشابة في منزلها، عندما سمعت باب الدار يُطرق، فخرجت لتفتحه، لتتفاجأ بأنه الشاب الذي خطبها سابقا“.

يضيف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أنه ”في تلك الأثناء، رأى والدها محمد هذا المشهد، فتشاجر مع الشاب، وطرده من أمام المنزل، ليتجه عقب ذلك، إلى سلاحه، ويفتح النار على ابنته بداعي غسل العار“.

وبحسب المصدر، فإن ”عائلة الشابة، أكدت أنها لم تكن تعلم بالشخص الواقف على الباب من يكون، وإنما حسبته أحد إخوانها، إذ لم يسبق لها لقاء هذا الشخص باعتبار الطبيعة العشائرية، للمجتمع“.

وأشار إلى أن ”والدها نفذ جريمته وهرب، ولم تتمكن الشرطة العراقية من القبض عليه لغاية الآن“.

ويعد محمد العيساوي من أشهر اليوتيوبر العراقيين على منصة اليوتيوب، حيث عرف بتقديم محتوى كوميدي، استطاع من خلاله جذب العديد من المتابعين والمشاهدين.

كما أنه يشارك في البرامج التلفزيونية الكوميدية، وتلك المخصصة للمقالب المضحكة، حيث يرتدي غالبا الزي العربي.

وأعلنت شرطة محافظة البصرة، أنها تجري عملية تفتيش، بحثا عن متهم أقدم على قتل ابنته، دون ذكر اسمه.

وقالت الشرطة في بيان: ”شرعت شرطة محافظة البصرة بعملية بحث وتفتيش عن متهم هارب بعد أن قام بقتل ابنته من خلال إطلاق النار عليها بواسطة مسدس داخل دارها، وتشير الأسباب الأولية للحادث إلى أنه كان بسبب مشاكل عائلية“.

وأكد حسين الشحماني، وهو زميل محمد العيساوي، وشاركه في العديد من البرامج واللقاءات، تلك الحادثة، وطالب المدونين والناشطين بعدم تداول أنبائها، باعتبارها شأنا عشائريا وعائليا.

وعبر وسم ”#حق_شهد_العيساوي“ طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ضرورة القبض على الجاني، وكشف الحقيقة للجمهور، وعدم التستر على الجاني وإن كان مشهورا.

وفتحت تلك الجريمة، المواد القانونية، في المدونة العراقية، حول جرائم الشرف، وتطبيقاتها، على رغم أن تلك الجريمة، بعيدة عن هذا السياق، لكنها سلطت الضوء على ما تعانيه المرأة من تسلط وظلم، على يد بعض ذويها في المدن الجنوبية، التي يغلب عليها الطابع العشائري بشكل كبير.

نحن اسفين ونعتذر ، نشرنا جريمة محمد العيساوي بحق بنته ، طلع الموضوع سوء فهم وحالة عصبية ! مصيبتنا جبيرة حيييل .#حق_شهد_العيساوي pic.twitter.com/MyRFOQ7HNc — علي فرحان ali farhan 🇮🇶 (@alifarhan85) January 13, 2022

كما طالب آخرون، بضرورة تشريع قانون لحماية الأسرة بشكل متكامل، لمنع تكرار مثل تلك الجرائم، خاصة وأن المدن العراقية أصبحت تشهدها بكثرة.

وتصاعدت حدة الجرائم الجنائية في العراق، خلال الأشهر الماضية، وتسببت بمقتل عشرات المواطنين في مختلف محافظات البلاد.

ويقول خبراء نفسيون إن تردي الوضع الاقتصادي بسبب فيروس كورونا، هو السبب الأبرز في تنامي هذه الظاهرة.

ولم تتمكن السلطات الأمنية في محافظة البصرة، من القبض على العيساوي، فيما استنفرت للبحث عنه.

بدوره، يرى الناشط في مجال حقوق الإنسان، وسام عبد الله، أن ”الواقعة تكشف عن خلل ومرض نفسي، قد يستوجب العلاج، وربما إنزال العقوبات القاسية بحق المتورط بتلك الجريمة، خاصة وأن الأسباب غير معروفة، وما وصل لغاية الآن غير معقول، في ظل عجز القوات الأمنية عن اعتقال الجاني، لمعرفة ملابسات الجريمة التي ارتكبها“.

ويضيف عبد الله، في تعليق لـ“إرم نيوز“، أن ”قوانين الشرف لا تشمل تلك الحالة، والضجة الحاصلة، جاءت لفتح ملف ما تتعرض له المرأة على يعد بعض أولياء أمورها، والظلم الموجود، في بعض المجتمعات، لكن هناك تسترا عليه“.

ولفت إلى ”ضرورة إطلاق حملات واسعة، تتعلق بحقوق المرأة، فضلاً عن بحث إمكانية وضع مادة في المناهج الدراسية، تتحدث عن ذلك“.