الإمارات.. السجن وغرامة 4 ملايين دولار لمتهمين في قضايا غسيل أموال

أصدرت محكمتا الجنايات والجنح في إمارة دبي، أحكاماً قضائية بالسجن ضد 10 أشخاص أدينوا بغسيل الأموال والاحتيال والاستيلاء على أموال عامة في قضايا متفرقة تجاوزت قيمة الغرامة المفروضة فيها 15 مليون درهم (نحو 4 مليون دولار).

ونقلت صحيفة ”البيان“ الإماراتية تفاصيل القضايا والأحكام التي شمل أولها موظف عام أدين بجريمة غسيل أموال، حيث قضت محكمة الجنايات بسجنه لمدة 3 أعوام وتغريمه مبلغ بقيمة (14.7 مليون درهم)، وهو المبلغ نفسه الذي استولى عليه من المال العام.

وأوضحت الصحيفة أن ”المتهم حوّل واستخدم وأخفى حقيقة هذه الأموال ومكانها وطريقة التصرف فيها، حيث استخدمها في شراء وحدات عقارية ولوحات أرقام سيارات مميزة، ومركبات، بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع“.

وفي القضية الثانية، اتُهم 5 أشخاص، بينهم موظفون في مصرف محلي، حيث قضت محكمة الجنايات بحبس 4 منهم لمدد تراوحت بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وتغريمهم 210 آلاف درهم (57 ألف دولار) وإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

كما قررت المحكمة تغريم شركة المتهم الخامس مبلغ 300 ألف درهم (81 ألف دولار)، عقب إدانتهم بالاستيلاء على مبلغ 2.5 مليون درهم (681 ألف دولار) من سيدة أجنبية.

واستولى المتهمون على أموال السيدة عقب ادعاء اثنين من المتهمين يعملان في مصرف أن السيدة وهي إحدى عملاء المصرف ترغب في عمل تحويل المبلغ المالي من حسابها في الدولة إلى حساب شركة خارج الدولة يملكها المتهم الثالث.

واستغلَ المتهمان طبيعة عملهما والصلاحيات الممنوحة لهما للتزوير واستخدام أوراق رسمية وغير رسمية والقيام بكافة الإجراءات المُتبّعة في البنوك مع إغفال بعضها للتمكن من اختلاس المبلغ.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين (الموظفين في المصرف) عدة تهم منها ”جناية قيام موظف عام باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته مع الإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها، وأموال الغير، والتزوير في محررات رسمية“.

كما وجهت النيابة الاتهام بجنحة استعمال صورة محرر غير رسمي وغسل الأموال للمتهمين الأربعة إضافة إلى المتهم الخامس في القضية نفسها.

أما القضية الثالثة، فقد صدر فيها حكم عن محكمة الجنح في دبي حيث قضت بسجن 4 متهمين لمدة ستة أشهر، عما نُسب إليهم من تهمة الاحتيال، وبالحبس لمدة سنة عن تهمة غسل الأموال التي استولوا عليها من سيدة.

وصدر الحكم غيابياً بالنسبة للمتهم الأول، وحضورياً بالنسبة للمتهمين الثلاثة، كما تضمن مصادرة أي أموال يمتلكها المتهمون الثلاثة متضامنين وتعادل قيمتها مبلغ 96 ألف درهم (26 ألف دولار)، مع إبعادهم عن الدولة وبراءة ثلاثة أشخاص آخرين في ذات القضية.