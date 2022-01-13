الكويت.. توقيف عقيد ومقدم بعد إثبات تورطهما في "تعذيب ضابط"

أمرت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الخميس، بحجز ضابطين، وهما عقيد ومقدم، وذلك في قضية تعذيب ضابط في أمن الدولة، بعد ثبوت تورطهما في تعذيب الشاكي، وفق ما أوردته صحيفة ”القبس“ المحلية.

وقال مصدر للصحيفة إن ”التحريات كشفت عن تورط الضابطين في تعذيب الضابط الشاكي“، لافتا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة وقد تكشف عن متهمين آخرين.

وكان وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد المنصور، أصدر أمس الأربعاء، قرارا بوقف 4 ضباط برتب مختلفة، وتشكيل لجنة لإعادة النظر في إجراءات عمل جهاز أمن الدولة، عقب الاتهامات بتعذيب الضابط.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الوزير ”قرر تشكيل لجنة ستكون مهمتها الرئيسة مراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل في جهاز أمن الدولة وفقا لأفضل الممارسات العالمية الحقوقية“.

وأشار البيان الوزاري إلى اختصاصات هذه اللجنة ومنها ”التأكد من مطابقة السياسات المعمول بها حاليا مع القوانين المعمول بها والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل الكويت، وإعداد السياسات اللازمة لضمان حياد ومهنية الجهاز عند قيامه باختصاصاته“.

وشدد على ”إعداد الضوابط اللازمة لضمان وحماية وخصوصية أفراد المجتمع في إطار القوانين المعمول بها، ومراجعة إجراءات الحجز والتعامل مع المحجوزين، ورفع التوصيات للارتقاء بعمل الجهاز“، واختصاصات أخرى متعلقة بعمل الجهاز.

وتأتي هذه القرارات الوزارية، عقب أسبوعين من تقديم ضابط شكوى للنيابة العامة ضد جهاز أمن الدولة، اتهمهم ”بخطفه وتعذيبه وحبسه يومًا ونصف اليوم، في غرفة التبريد الخالية من المقاعد، وجعله ينام طوال فترة حجزه على الأرض في درجة برودة عالية“.

وبناءً على هذه الشكوى، باشرت النيابة العامة التحقيق مع عناصر بجهاز أمن الدولة، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت هذه المصادر إن ”المتهمين وضعوا الضابط عدة أيام في غرفة التبريد التي كانت شديدة البرودة، ولكن بعد أن انهار الضابط جسديا نقله المتهمون إلى المستشفى، بعد أن اكتشفوا أن المجني عليه قد أُغمي عليه بالفعل من شدة البرودة“.

وأضافت المصادر أن المتهمين ”زعموا بأن سبب حجزهم للضابط في غرفة التبريد هو رفضه الإفصاح عن معلومات مهمة يملكها“.

وذكرت أن المتهمين وأثناء التحقيق معهم برّروا تعذيبهم للضابط ”بأنه ضمن إجراءات عسكرية متَّبعة، زاعمين أن ما قاموا به كان بعلم من قيادات في جهاز أمن الدولة“.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، كشف رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي عن تلقي الديوان من فترة لأخرى ”شكاوى بشأن تعذيب يتعرض له البعض في المخافر“، إلا أنه ليس لدى الديوان معلومات بشأن ذلك.

وأثارت هذه المعلومات حفيظة نواب في مجلس الأمة (البرلمان)، طالبوا الشيخ أحمد المنصور، وزير الداخلية في الحكومة الجديدة، بالتحرك للتأكد من حقيقة هذه الاتهامات.

وسبق أن سُجلت تجاوزات بحق رجال الأمن، أبرزها قضية ”محمد الميموني“ الذي فارق الحياة قبل أكثر من 10 أعوام داخل مركز أمني؛ نتيجة التعذيب من قبل عدد من رجال الأمن، بينهم ضباط في وزارة الداخلية.