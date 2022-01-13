محكمة ألمانية تقضي بسجن ضابط مخابرات سوري سابق بعد إدانته بالتعذيب

قضت محكمة ألمانية، بسجن ضابط سابق في المخابرات السورية مدى الحياة بعد إدانته اليوم الخميس، حسبما أفادت محطة إن.تي.في.

واتهم الادعاء أنور ر. بارتكاب 58 جريمة قتل في سجن بدمشق، حيث يقول المدعون إن 4000 من نشطاء المعارضة على الأقل تعرضوا للتعذيب في 2011 و2012.

وهذا هو ثاني حكم إدانة تصدره المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنس بغرب ألمانيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية السورية.

تعد هذه المحاكمة الأولى على مستوى العالم ضد أعضاء في نظام التعذيب السوري، يُتهم العقيد السابق بجهاز المخابرات أنور ر. بارتكاب أكثر من 30 جريمة قتل و4000 حالة تعذيب وحرمان خطير من الحرية، وثلاث حالات على الأقل من العنف الجنسي.

قضت المحكمة العليا الإقليمية غرب #ألمانيا بأن السوري #أنور_رسلان (58 عاما) مسؤول عن مقتل معتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في #دمشق بين 2011 و2012، وهو ثاني حكم يصدره القضاء الألماني بعد إدانة ضابط آخر من المخابرات السورية أدنى رتبة في شباط/فبراير 2021 .#سوريا pic.twitter.com/FPXwNyVpld — إرم نيوز (@EremNews) January 13, 2022

ويطالب ممثلو الادعاء الألمان بتوقيع عقوبة السجن المؤبد على أنور البالغ من العمر 58 عامًا، والذي يحمل علامة مميزة عبارة عن شامة تحت عينه اليسرى، مع إثبات جسامة جرمه، وهذا من شأنه أن يجعل إطلاق سراحه بعد 15 عامًا أمرًا مستحيلًا.

وللمفارقة فإن إلقاء نظرة على جرائم نظام القمع السوري ومدى انحداره، يتم بالذات في مكان خلاب المنظر، حيث يقع مبنى المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز، المشيد من الحجر الرملي الأحمر، مباشرة عند نهر الراين المتدفق بجلال، والمكان لا يبعد كثيرا عن المدينة القديمة الجميلة.

ومنذ عامين تقريبًا تعقد هنا جلسات محاكمة جرائم بشعة. ويتم خلالها إلقاء الضوء على نظام القمع السوري بشكل عام، وعلى المسؤولية الفردية لعقيد المخابرات السابق أنور ر.، بشكل خاص.

إنها قضية ضخمة. فقد تم فيها الاستماع لأكثر من 60 شاهدا، من بينهم العديد من الناجين من التعذيب. وقدم الخبراء تقارير. وشوهدت أدلة من بينها صور للمصور العسكري السابق ”قيصر“.

وقالت رئيسة المحكمة القاضية آنه كيربر في فبراير / شباط العام الماضي، إنها لن تنسى أبدًا صور ضحايا نظام التعذيب تلك. وفي كوبلنز تم تداول مسألة اختفاء ما لا يقل عن 102 ألف شخص دون أن يتركوا أثرا في براثن الأجهزة السرية، كما تم أيضا بحث التعذيب الموثق الذي أدى لوفاة أكثر من 14 ألف شخص.

وفي مقابلة مع DW يرى المحامي المدافع عن حقوق الإنسان في برلين فولفغانغ كاليك أن المحاكمة تعتبر إنجازا رائعا، خاصة في ظل ظروف كورونا. وكاليك هو مؤسس المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، الذي يمثل الناجين السوريين من التعذيب كمدعين بالحق المدني في محاكمة كوبلنز.