السجن 7 أعوام لصيني أحرق إمدادات الإنترنت بسبب بطء الشبكة

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

حكم على رجل في الصين بالسجن 7 أعوام لتدميره محولا للإنترنت على الطريق العام بحجة البطء في سرعة الاتصال بالشبكة، وفق ما أوردته، وكالة ”فرانس برس“.

وأظهرت وثيقة نشرها أخيرا موقع محكمة مدينة سينشي بمنطقة ”غوانغشي“ في جنوب الصين، أن الرجل المدعو، لان، أضرم النار في علبة للأسلاك بُعيد خروجه مستاء من مقهى للإنترنت في المدينة بسبب بطء الشبكة.

وأدت خطوته هذه إلى قطع الإنترنت عن نحو 4 آلاف أسرة وعن مستشفى عام، لفترة تراوحت بين 24 و48 ساعة، مع أضرار بلغت قيمتها 20 ألف يوان – 3145 دولارا.

وتمكنت السلطات من تحديد هوية المشتبه فيه من خلال ضبط أداة الجريمة وهي ولاعة.

وأثارت القضية اهتمام مستخدمي الإنترنت في الساعات الأخيرة، إذ وصف أحدهم المنفّذ بأنه ”طفل كبير“.