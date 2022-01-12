محكمة كويتية تقضي بإعدام شاب أدين بقتل كويتي

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأربعاء، بإعدام شاب من فئة ”البدون“، عقب إدانته بقتل شاب كويتي طعناً، في حادثة مضى عليها قرابة 9 أشهر.

ووقعت حادثة القتل في جواخير كبد في محافظة الجهراء في نيسان/ أبريل الماضي، حيث أقدم الجاني على طعن المجني عليه طعنة نافذة في قلبه توفي على إثرها.

وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام الجاني بعد مرافعة المحامي ناصر خالد الهاجري، الذي أشار في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“ إلى أن المجني عليه يُدعى ”رسام مبارك الهاجري“، وأن حكم الإعدام ضد الجاني، وهو من أرباب السوابق، صدر عقب تقديم الأدلة الثابتة ضده.

محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان تقضي بإعدام بدون قتل كويتي طعناً في جواخير كبد بعد تقديمنا الأدلة الثابتة على القاتل وكونه من أرباب السوابق#المغدور_رسام_مبارك_الهاجري — المحامي/ناصر خالد الهاجري (@Lawyer_Alhajry) January 12, 2022



ولا يعتبر حكم الجنايات نهائيا وباتا بحق الجاني، الذي ما زالت أمامه درجتا تقاضٍ أمام محكمتي الاستئناف والتمييز.

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على جثة الشاب داخل سيارته خلف جمعية جواخير كبد التعاونية، وتبين أنه مواطن كويتي يبلغ من العمر 22 عاما، وقد قضى على يد صديقه المقارب له بالعمر؛ إثر خلافات ومشاجرة بينهما.

وقالت صحف كويتية آنذاك: ”إن الجاني من فئة (البدون)، وقد سلّم نفسه للجهات الأمنية عقب ساعات من العثور على الجثة، واعترف بأنه مرتكب الجريمة، وأنه أقدم على التخلص من المجني عليه بتسديد طعنة نافذة له في قلبه، جراء خلافات بينهما“.

محكمة الجنايات تقضي بإعدام شخص بدون قتل كويتياً طعناً بجواخير كبد في أبريل الماضي. pic.twitter.com/h4o1sDj4Jy — المجلس (@Almajlliss) January 12, 2022



وشهدت الكويت، التي يقطنها نحو أربعة ملايين و 800 ألف شخص، 70 % منهم وافدون، خلال العام 2021 عدة جرائم قتل راح ضحيتها نساء ورجال في ظروف مختلفة.

ومن أبرز هذه الجرائم التي هزت المجتمع الكويتي، جريمة قتل فرح حمزة أكبر التي تم خطفها من أحد الشوارع العامة وطعنها وإلقاؤها أمام المستشفى في نيسان/ أبريل الماضي، وجريمة مقتل شرطي المرور عبدالعزيز الرشيدي، الذي لقي حتفه في حزيران/ يونيو الماضي على يد مقيم من الجنسية السورية، بعد أن كان قتل والدته في اليوم ذاته في جريمة مزدوجة.

وسبق أن كشف تقرير إخباري أن 65 % من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية، أو تعاطيها أو ترويجها.