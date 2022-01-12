قاض أمريكي يرفض شطب قضية تتهم الأمير البريطاني أندرو بارتكاب إساءات جنسية

رفض قاضٍ أمريكي محاولة من جانب الأمير البريطاني أندرو لشطب دعوى قضائية كانت قد رفعتها فيرجينيا جوفري وتتهم فيها دوق يورك بارتكاب إساءات جنسية ضدها عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، وعندما كان يستغلها الممول الراحل جيفري إبستين.

وفي قرار نُشر، اليوم الأربعاء، قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ”لويس كابلان“ في مانهاتن إنه من السابق لأوانه النظر في محاولات الأمير إثارة الشكوك حول مزاعم جوفري التي تدعي أنه اعتدى عليها بالضرب المبرح، وتسبب لها عن عمد في أضرار نفسية، لكنه سيُسمح له بالقيام بذلك خلال محاكمة.

وقال ”كابلان“ إنه من السابق لأوانه أيضًا تقرير ما إذا كانت ”جوفري“ و“إبستين“ يريدان تبرئة ساحة أشخاص مثل ”أندرو“ في تسوية تعود إلى، العام 2009، لقضية رفعتها جوفري ضد الممول الراحل.

ولم يرد محامو أندرو وجوفري على الفور على طلبات للتعليق.

ويمهد القرار الطريق لاستمرار قضية جوفري ضد أندرو نحو محاكمة قال كابلان إنها قد تبدأ، أواخر هذا العام.

وفي حين أن الأمير ليس متهمًا بارتكاب مخالفات جنائية، إلا إن علاقاته بإبستين أضرت بسمعته، وتسببت بفقده الكثير من واجباته الملكية.

وينفي ”أندرو“ اتهامات جيفري بأنه أجبرها على ممارسة الجنس منذ أكثر من عقدين في منزل مساعدة إبستين السابقة جيسلين ماكسويل في لندن، أو أنه أساء معاملتها في عقارين آخرين مملوكين لإبستين.

وقال كابلان إن اللغة ”التي تعتريها الضبابية“ في تسوية جوفري وإبستين، في 2009، تشير إلى أنهما قد توصلا إلى ”حل وسط“ حول ما إذا كان أندرو أو غيره ممن في نفس موقفه ستتم حمايتهم من الدعاوى القضائية المستقبلية.

ويمكن لاتفاقيات التسوية أن تمنع المدعين مثل جوفري من متابعة المزيد من الدعاوى القضائية، حتى ضد أطراف ثالثة.