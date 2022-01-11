الكويت.. براءة صاحب مبادرة "سداد القروض" من تهم "النصب"

قضت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الثلاثاء، ببراءة المواطن أحمد ارشيد من تهم ”النصب والاحتيال“ التي تم توجيهها إليه قبل أشهر، إثر إطلاقه مبادرة شهيرة، زعم فيها ”عزمه سداد القروض عن مواطنيه“.

وبرأت المحكمة ارشيد من تهم النصب عقب مرافعة المحامي طلال المعصب، الذي دفع بانتفاء أركان الجريمة المنسوبة إلى موكله المتهم، والذي تم ضبطه قبل أشهر قليلة، وفقا لحسابات إخبارية كويتية.

وكانت النيابة العامة أمرت، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحبس المتهم للتحقيق معه، وذلك عقب ضبطه وحجزه على ذمة القضية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها ضبطه منذ إطلاقه مبادرة ”سداد قروض المواطنين“، وظهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن المبادرة.

وذكر تقرير إخباري لصحيفة ”القبس“ الكويتية، آنذاك، أن حجز ارشيد وعدد من معاونيه على ذمة القضية تم بعد أن تبين للنيابة العامة ”عجزه عن تسديد قرض شخصي له“، وهو ما دعا البنوك إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقه وتقديم شكوى ضده من قبل البنك المركزي واتحاد المصارف.

وأوضح التقرير أنه ”تم توجيه 4 تهم لـ ارشيد من قبل النيابة العامة، أبرزها: النصب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وممارسة نشاط الصرافة من دون ترخيص“، وهو ما دفع عددا من المواطنين لإلغاء التوكيلات التي سبق أن حرروها ”خشية استغلالها من قبل المتهم“.

وذكر مصدر وصف بـ ”المطلع“، لصحيفة ”القبس“، أن المتهم ”أنكر التهم الموجهة إليه، وأبلغ وكيل النائب العام خلال التحقيق بأنه لا يقف وراءه أحد، رافضا الإفصاح عن خطته بكيفية تسديد ديون المواطنين المقترضين“.

وكان ارشيد قد خرج بمقاطع فيديو ولقاءات عبر مواقع التواصل في الأشهر الماضية، وأعلن عزمه سداد قروض كل المواطنين، وفق آلية محددة، رافضا الكشف عن تفاصيلها أو مصدر هذه الأموال التي ينوي سداد قروض المواطنين منها، أو الجهة الداعمة له.

وسبق أن تم ضبط ارشيد مرتين على خلفية القضية، الأولى في تموز/يوليو الماضي، حيث تمت إحالته إلى مكتب التحقيقات في الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

وأظهرت التحقيقات حينها أنه ”اشترط على المتعثرين دفع مبلغ رمزي له شهريا ولمدة 20 عاما، كما اشترط أن يحضر المدين إليه شخصيا في مكتبه الكائن بمنطقة خيطان“.

كما تبين أنه ”مدين ومطلوب لسداد قروض بنكية“، ولكن أفرج عنه، ليعاود نشر مبادرته على نطاق أوسع، ويتم ضبطه مجددا في أيلول/ سبتمبر الماضي، وبعد التحقيق معه تم الإفراج عنه للمرة الثانية.