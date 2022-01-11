السعودية.. ضبط 4 مواطنين بعد "التباهي بسلاح ومواد مخدرة" في مقطع فيديو

ألقت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، القبض على أربعة مواطنين بعد ظهور أحدهم في مقطع فيديو تم توثيقه ونشره وهو يتباهى بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري.

وبحسب بيان وزارة الداخلية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، فقد أسفرت المتابعة الأمنية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في منطقة الحدود الشمالية عن القبض على أربعة مواطنين، بعد ظهور أحدهم في مقطع فيديو يتباهى بحيازة وعرض مواد مخدرة وسلاح ناري، وتوثيق ذلك ونشره.

وأكد بيان الداخلية أنه جرى إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

#مكافحة_المخدرات تقبض على (4) أشخاص، ظهر أحدهم في مقطع فيديو يتباهى بحيازة وعرض مواد مخدرة وسلاح ناري، وتوثيق ذلك ونشره، بمنطقة الحدود الشمالية. pic.twitter.com/zwUMzyqEOV — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) January 11, 2022

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في المملكة بتتبع أشخاص يتباهون بعرض مواد مخدرة على مواقع التواصل الاجتماعي وضبطهم.

وكانت شرطة الرياض قد أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، إلقاءها القبض على 5 أشخاص ظهروا في فيديو متداول وبحوزتهم مواد مخدرة في أحد الأماكن العامة بالمدينة.

وقال المتحدث باسم شرطة الرياض آنذاك إن ”الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية 5 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول، وتبين أن جميعهم مواطنون، لحيازتهم مواد مخدرة، أثناء وجودهم في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض“.

كما ألقت الجهات الأمنية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، القبض على مواطن تباهى من خلال مقطع فيديو بثه، بـ”إطلاق النار وحيازة مواد مخدرة“.

كما ضبطت في الشهر ذاته، مواطنينِ بعد ظهور أحدهما متباهيا بمواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين قام الآخر بتوثيق ذلك.

وتم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص في حزيران/ يونيو من العام 2021، بعد عرضهم مواد مخدرة والتفحيط، واستعراض ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفرض السعودية عقوبات مشددة على مروجي ومهربي المخدرات تصل إلى الإعدام، ولا يمر عام دون تنفيذ مثل تلك الأحكام على مهربين من مختلف الجنسيات بعد إدانتهم وصدور أحكام قضائية قطعية ضدهم.