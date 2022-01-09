صدور أول حكم تشهير ضد متحرش في تاريخ السعودية

قضت محكمة سعودية، بالتشهير باسم مواطن أدين بحادثة تحرش، في أول إجراء قضائي من نوعه في تاريخ المملكة، التي أقرت العام الماضي، تعديلا جديدا على نظام مكافحة التحرش، سمحت بموجبه للقضاة، التشهير بمن يدانون بجرائم التحرش.

وأصبح ياسر مسلم محمد العروي، أول شخص يتم التشهير باسمه بموجب حكم قضائي بعد أن تورط بالتحرش بامرأة في المدينة المنورة.

وجرى تداول اسم المتحرش على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، فور نشر نص الحكم في صحيفة ”سبق“ المحلية، وسط إشادة واسعة بحكم التشهير، الذي يقول مؤيدوه إنه سيحد من حوادث التحرش.

وتضمن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية في المدينة المنورة، السجن لمدة 8 أشهر وغرامة 5 آلاف ريال، إضافة إلى نشر العقوبة في صحيفة ”سبق“ المحلية.

ونص الحكم على إدانة العروي بما نسب إليه من التحرش بامرأة، وذلك بلمسها من الخلف والتلفظ عليها ومضايقتها.

وأقرت الحكومة السعودية، في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، تعديلًا جديدًا على نظام مكافحة التحرش، تضمن إضافة فقرة إلى النظام، تنص على أنه يجوز نشر تفاصيل الحكم القطعي ضد المتحرش في وسائل الإعلام.

وينص ”نظام مكافحة التحرش“، الذي بدأ العمل به في العام 2018، على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية باهظة، لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.

وجاء إقرار وتطبيق قانون لمكافحة التحرش في السعودية، ومن ثم التعديل الجديد حول التشهير، بعد سنوات طويلة من مطالبة شريحة واسعة من السعوديين بإقراره قبل أن يأمر الملك سلمان في العام 2017، وزارة الداخلية بإعداده.