الكويت.. حفظ البلاغات المقدمة ضد مشاهير في قضية "غسيل الأموال"

أصدرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، قرارات بحفظ البلاغات التي أقيمت ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتُهموا بغسيل أموال في قضية عُرفت إعلاميّا بقضية ”غسيل أموال المشاهير“.

وبحسب صحيفة ”الجريدة“ المحلية، فقد أقيمت هذه البلاغات قبل نحو عام من قبل وحدة التحريات المالية ضد عدد من المشاهير الذين صدر بحق بعضهم قرارات سابقة بحفظ القضية.

وتعد وحدة التحريات المالية الكويتية التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، الجهة المسؤولة والمعنية بالمحافظة على القطاع المالي والمصرفي وحمايته من الجرائم والأنشطة الاقتصادية غير القانونية، مثل: غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وبدأت قضية المشاهير منتصف العام 2020، حيث اتُهم عشرات المشاهير المعروفين بغسيل أموال، ليتم بناء على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت والدراجات المائية التي يملكونها.

وفي فبراير/ شباط 2021، كشف تقرير إخباري أن غالبية المشاهير المتهمين في القضية، استطاعوا تبرير مداخيلهم بفواتير ”أصلية ومؤرخة“، فيما كلفت النيابة العامة جهاز أمن الدولة بالتحري عن المجموعة الأخرى التي لم تتمكن من تسليم فواتير رسمية.

وفي مارس/ آذار من العام ذاته، كشف تقرير لصحيفة ”القبس“ عن رفع النيابة العامة التحفظ عن أرصدة عدد من المشاهير المتهمين بغسيل الأموال تمهيدا لحفظ القضايا وذلك لسقوط التهم عنهم.

ورفعت النيابة العامة في أبريل/ نيسان الماضي، التحفظ عن أموال وحسابات الإعلامية نهى نبيل وزوجها إبراهيم جمعان، ودانة الطويرش، وعهود العنزي لدى جميع البنوك المحلية، وقبلها بشهر تم رفع التحفظ عن أموال وحسابات شركة تطبيق ”بوتيكات“، وسبقها رفع التحفظ ،أيضا، عن أموال مشاهير آخرين اتُهموا بالقضية ذاتها.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، تم رفع التحفظ عن أموال الناشط يعقوب بوشهري أحد هؤلاء المشاهير المتهمين، ورفع إجراءات منع السفر عنه.

وذكر تقرير إخباري لصحيفة ”القبس“ آنذاك، أن التحقيقات جارية مع الدفعة الأخيرة من متهمي هذه القضية ولم يصدر قرار رسمي بشأنهم حينذاك، دون الكشف عن أسماء متهمي هذه الدفعة.