مصر.. تفاصيل جديدة حول اعتداء رجل الأعمال محمد الأمين على فتيات بدار للأيتام

كشفت النيابة العامة بمصر، في بيان مساء اليوم السبت، تفاصيل صادمة بشأن قضية اتهام رجل الأعمال محمد الأمين، بالاعتداء على فتيات في دار أيتام مملوكة له.

وتضمن البيان، اتهام الأمين بالاتجار في البشر، لفتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن وكذلك هتك عرضهن بالقوة والتهديد.

وقالت النيابة، إن تفاصيل الواقعة بدأت بتلقيها بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بشأن ما نشر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف.

ورصدت الواقعة وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قبل أن تتولى النيابة العامة التحقيقات.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الفتيات المجني عليهن، اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضاهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.

واستمعت النيابة العامة لشهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تفصيلات البلاغ المقدم، ومدير صفحة أطفال مفقودة بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، بشأن رصد الصفحة ملابسات الواقعة، واستماعه لشكوى بعض الفتيات المجني عليهن هاتفيا.

كما سألت النيابة العامة أخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث أفادت بأن تقاريرهن بشأن المجني عليهن أكدت معاناتهن من عدم الثقة في الآخرين.

كما سألت النيابة العامة الأطباء النفسيين المختصين بإعداد تقارير بحالة المجني عليهن، فأكدوا معاناتهن من اضطراب سلوكي ونفسي، وأنهن قد أفدن بتعرضهن للتحرش في الدار.

وكانت النيابة العامة طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهم الذي أُلقي القبض عليه، وباستجوابه ومواجهته بما لدى النيابة العامة من أدلة، أنكر ما نسب إليه من اتهامات.

ويوم الجمعة الماضي، قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس الأمين على ذمة القضية.

ويعد محمد الأمين أحد أشهر مالكي المؤسسات الإعلامية والصحفية خلال السنوات الماضية، حيث أسس مجموعة فضائيات ”سي بي سي“، إلى جانب صحيفة الوطن، قبل أن يتم بيعهما مؤخرا، إلى جانب شراكته في العديد من الفضائيات مثل فضائية النهار، والمواقع الإخبارية الأخرى التي كان شريكا فيها، كذلك بعض المجموعات العقارية المعروفة.