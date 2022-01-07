حبس رجل الأعمال المصري محمد الأمين بتهمة الاتجار بالبشر

أمرت النيابة العام في مصر مساء الجمعة، بحبس رجل الأعمال محمد الأمين، أحد أشهر رجال الأعمال، بتهمة الاتجار بالبشر، والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام يرعاهما منذ فترة.

وجاء قرار نيابة القاهرة الكلية، بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد إجراء التحقيقات الأولية، واستكمال التحريات في القضية التي حملت رقم 188-لعام 2022، الأمر الذي جاء بمثابة مفاجأة للرأي العام.

وتضمن قرار للنيابة العامة، حصلت ”إرم نيوز“ على نسخة منه حبس المتهم، على أن يراعى له في التجديد المحدد، وطلب تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية حول الواقعة، وظروف ملابساتها.

كما تضمن القرار الصادر من النيابة والموجه لمأمور قسم شرطة التجمع الخامس بالعاصمة القاهرة ”تطلب المدعوة دعاء حافظ أنور بإرشاد المتهم لسؤالها بالتحقيقات، ويستمر التحفظ على محتوى الحرز رقم 10″أ“ وإرفاقه بتحقيقات النيابة.

ويعد محمد الأمين أحد أشهر مالكي المؤسسات الإعلامية والصحفية خلال السنوات الماضية، حيث أسس مجموعة فضائيات ”سي بي سي“، إلى جانب صحيفة الوطن، قبل أن يتم بيعهما مؤخراً، إلى جانب شراكته في العديد من الفضائيات مثل فضائية النهار، والمواقع الإخبارية الأخرى التي كان شريكاً فيها، كذلك بعض المجموعات العقارية المعروفة.

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد حضرت وشاركت في مارس الماضي، في وضع حجر الأساس لمؤسسة ”المستقبل الأمين“ برعاية وحضور رجل الأعمال محمد الأمين، ومحافظ بنى سويف“ إحدى محافظات الصعيد“، مسقط رأس الأمين.

وتم الإعلان عن المشروع على أنه يمثل مشروع مؤسسة المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة بالمحافظة على مساحة 3500 متر مربع ،ويتضمن دارًا للفتيات بلا مأوي، ودارًا لرعاية المسنين.

كما يشمل المشروع دارًا لرعاية الأطفال الأيتام معلومي وكريمي النسب والأطفال بلا مأوى، ومركزا طبيا متكاملا وحضانة نموذجية ومدرسة مجتمعية وقاعة متعددة الأغراض.