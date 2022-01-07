صحيفة: الأمير "أندرو" يبيع "شاليه تزلج" لتمويل معركته القانونية بعد رفض الملكة الدفع

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، أن الأمير أندرو قرر بيع شاليه التزلج، الذي يملكه في سويسرا، الذي يُقدر ثمنه بنحو 17 مليون جنيه إسترليني أي ما يُعادل 23 مليون دولار، لتمويل معركته القانونية في الولايات المتحدة، بعد رفض والدته الملكة إليزابيث الثانية الدفع.

وأشارت صحيفة ”ديلي ميرور“، إلى أن أندرو ”دوق يورك“ يحتاج إلى ”جمع الأموال بسرعة“ لأن الملكة ”لن تساعده في دفع فاتورة المحكمة أو أي تسوية محتملة“.

وتقاضي فيرجينيا جيوفري الأمير أندرو بدعوى الاعتداء الجنسي عليها عندما كانت مراهقة بحسب الصحيفة، التي قالت إنها تسعى للحصول على تعويضات غير محددة، وأن هناك تكهنات بأن المبلغ قد يصل إلى ملايين الدولارات.

وتدعي جيوفري أنه تم الاتجار بها من قبل المدان بارتكاب جريمة جنسية جيفري إبستين لممارسة الجنس مع أندرو عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، إلا أن أندرو نفى تلك المزاعم.

وأوضحت الصحيفة، أنه في حال وافقت المحكمة على النظر في القضية يمكن منح جوفري تسوية توقع بعض الخبراء القانونيين أنها قد تصل إلى 4 ملايين دولار.

وقالت تقارير الأسبوع الجاري أن الأمير أندرو يمكنه تسوية القضية خارج المحكمة لتجنب المحاكمة، فيما ينتظر ليرى ما إذا كانت حجج فريقه لرفض القضية ناجحة بعد جلسة استماع مُقررة يوم الثلاثاء المُقبل.

ويجادل المحامون بأن الاتفاق، الذي وقعته جوفري مع إبستين وافقت فيه على عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى ضد الممول أو أي شخص مرتبط به بما فيهم أندرو.

وبخصوص بيع الشاليه، قال مصدر للصحيفة: ”إنه وقت حرج بالنسبة لأندرو على عدة جبهات، إنه يتحمل جميع التكاليف بنفسه، لذلك يحتاج إلى جمع الأموال بسرعة لدفع الفواتير التي تزداد يومًا بعد يوم“، مضيفًا أنه ”إذا كانت هناك إمكانية لتسوية فهذا خيار، لكن مما لا شك فيه أن الملكة لن تساعده في القيام بذلك“.

واشترى الأمير أندرو الشاليه الفخم في منتجع التزلج الحصري في منطقة ”فيربييه“ بسويسرا في عام 2014، في عملية شراء مشتركة مع زوجته السابقة سارة فيرجوسون.

لكنهما واجها دعوى قضائية من البائعة إيزابيل دي روفر، التي ادعت أن الزوجين لا يزالا مدينين لها بأكثر من 6 ملايين جنيه ما يُعادل 8 ملايين دولار، قبل أن تسقط دي روفر قضيتها ضد الزوجين بعد موافقتهما على سداد الدين بمجرد أن يتم بيع الشاليه.