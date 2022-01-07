محكمة تركية تخلي سبيل الكويتي أحمد الرشيدي

قررت محكمة تركية يوم الجمعة، إخلاء سبيل المواطن الكويتي أحمد الرشيدي، المسجون في البلاد منذ قرابة 5 أشهر، على ذمة قضية حادث سير أسفر عن وفاة مواطن تركي وإصابة آخرين.

وقال محامي الدفاع عن الرشيدي، مبارك الطشة، ممثل جمعية المحامين الكويتية، من أمام السجن الموجود فيه الرشيدي إن ”المحكمة التركية قررت إخلاء سبيل الرشيدي عقب العفو عنه وتنازل أهل المتوفى والمصابين في الحادث“.

ووثق الإعلامي في تلفزيون المجلس، أحمد الوهيدة، لحظة خروج المواطن الرشيدي من السجن، حيث كان في استقباله المحامي مبارك الطشة، وعددا من الإعلاميين والمواطنين الذين تواجدوا أمام السجن بانتظار الإفراج عنه.

جاء ذلك، عقب تنازل ذوي المتوفى التركي والمصابين عن حقهم بعد مفاوضات معهم مقابل دفع دية تم الاتفاق عليها، وتم جمعها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عقب إطلاق حملة بشكل رسمي عن طريق مبرة الرشايدة الخيرية في الكويت.

ألف مبروك لأخونا #أحمد_الرشيدي إخلاء سبيله، والشكر لكما أخوان الكريمان على الفزعة له والهمة معه. — أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) January 7, 2022

وهنأ نواب في مجلس الأمة وحقوقيون ونشطاء بمواقع التواصل لاجتماعي المواطن الرشيدي، بخروجه من السجن عقب أشهر قضاها فيه، وحظيت خلالها قضيته بتفاعل نيابي وشعبي واسع.

وكان الحادث وقع في آب/أغسطس الماضي، حيث تداولت حسابات إخبارية كويتية آنذاك مقطع فيديو له نقلا عن الصحافة التركية.

الصحافة التركية: مواطن كويتي يصطدم بـ 5 سيارات في الجبل وإصابة 8 أتراك في الحادث ومنهم شخص بحالة حرجة. pic.twitter.com/veLIbBilkc — المجلس (@Almajlliss) August 2, 2021

وقالت الحسابات الإخبارية الكويتية إن ”الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة الرشيدي بـ5 سيارات على إحدى الطرق في تركيا؛ ما أدى إلى إصابة 8 مواطنين أحدهم حالته حرجة قبل أن تتم الإشارة إلى وفاته“.

وبحسب المعلومات المتداولة من قبل الكويتيين فإن سبب الحادث ”هو تعطل مكابح السيارة بشكل مفاجئ أثناء قيادة المواطن ليصطدم بمجموعة سيارات وينتج عن ذلك الحادث المروع، وتم اعتقاله إثر ذلك“.

وأشارت المعلومات إلى أن السيارة ”تعود لإحدى شركات التأجير ومؤمن عليها تأمينا شاملا، وقد تم حجزها وإخراجها في اليوم الثاني دون إجراء فحص فني عليها لإثبات وجود خلل في المكابح والذي كان سببا في حادث الاصطدام“، وفقا للنشطاء.

وناشد كويتيون منذ بداية القضية وزارة الخارجية لمتابعة قضية الرشيدي، والتحرك الرسمي بشأنه، مشيرين إلى أن سبب الحادث ”هو وجود خلل في السيارة المستأجرة التي كان يقودها الرشيدي على أحد الطرقات في تركيا“.