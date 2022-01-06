مصر.. النيابة العامة تأمر بحبس متهمين اثنين في واقعة انتحار "بسنت"

أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الخميس، بحبس متهمين اثنين احتياطيا على ذمة التحقيقات، في الواقعة المعروفة إعلامياً بـ ”وفاة الفتاة بسنت“ بمحافظة الغربية.

وأصدرت النيابة العامة بيانا، قالت فيه: ”الاتهامات الموجهة للمتهمين، أحدهما بهتك عرضها حال كونها طفلة -لم تبلغ ثمانية عشر عاما ـ باستطالته لعموم جسدها، وتهديدها بإفشاء صور فوتوغرافية ومقطع مصور منسوبين لها حصل عليهما خلسة، بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي“.

كما تم اتهام المتهمين أيضا بالاعتداء على حرمة المجني عليها الخاصة، وإذاعتهما علنا تلك الصور والمقطع واستعمالهما بغير رضائها، إلى جانب بعض التهم الأخرى التي كانت سببا في ضغوط نفسية، وصلت لمرحلة اليأس والخوف الشديد دفعاها للتخلص من حياتها.

وقالت النيابة إنها لاحظت مما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة -على خلاف الحقيقة- إيهام البعض بالداخل والخارج بتفشي ظاهرة ابتزاز الفتيات، وغياب دور مؤسسات الدولة في حمايتهن، بل ووجود قصور تشريعي لمجابهة مثل تلك الجرائم.

وأكدت النيابة في بيانها أن ”سائر مؤسسات الدولة قائمة دوما بحزم دون التفات أو تهاون على صون الحقوق وحماية المجتمع، كما أن التشريعات والقوانين لا يشوبها عوار أو نقص للمواجهة“.

وطالبت النيابة العامة، نشطاء مواقع التواصل بتحري الدقة، فيما يتعلق بنشر التفاصيل التي تضر بسير التحقيقات، إلى جانب بعض المعلومات التي تعد اعتداء على حرمة المتوفى الذي هو الآن بين رحمة ربه، بحسب البيان.

ويأتي قرار النيابة العامة، اليوم الخميس، بحبس المتهمين، بعد موجة من الجدل والغضب الشعبي، سادت مواقع التواصل الاجتماعي، والرأي العام بعد إقدام الفتاة بسنت خالد على الانتحار بتناول الأقراص السامة.

وقررت النيابة العامة أول أمس، انتداب الطبيب الشرعي، لتشريح جثمان الفتاة، وبيان سبب الوفاة، في الوقت الذي أعلنت فيه سير التحقيقات، مطالبة المواطنين ووسائل الإعلام بتحري الدقة، ومراعاة شعور والدي الفتاة المتوفاة.

وسألت النيابة العامة والد الفتاة وشقيقتها فتواترت أقوالهما حول أن اثنين اخترقا هاتف المجني عليها وحصلا منه على صورها الشخصية ووضعاها على جسد فتاة عارية ونشراها بالقرية، بعد أن حاولا إرغامها بتلك الصور وتهديدها بنشرها لممارسة الرذيلة معهما.