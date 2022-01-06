إيقاف سعوديين افتعلا حادثة إطلاق نار بهدف الشهرة‎‎

ضبطت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، مواطنين افتعلا مشاجرة تخللها الادعاء بإطلاق نار من سلاح؛ وذلك بهدف الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان الأمن العام على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ألقت شرطة منطقة جازان، القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو، بينما كان أحدهما يطلق النار في الهواء بمحاولة إيذاء الآخر.

وقال المتحدث الإعلامي للشرطة، إن إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من تحديد هوية الشخصين اللذين ظهرا في مقطع الفيديو، بعد توثيق ظهورهما في أحد الأماكن العامة وأحدهما يطلق النار في الهواء من سلاح بحوزته، محاولا إيذاء الآخر، ومعرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضاف أنه بإجراء التحريات، تبين أن الواقعة مفتعلة، والهدف منها توثيقها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للحصول على الترويج والشهرة.

وأكد المتحدث الإعلامي إلقاء القبض على الشخصين المعنيين، وتبين أنهما مواطنان من محافظة صبيا، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتحظى الجرائم والحوادث والمخالفات التي يتم الإبلاغ عنها أو الحديث عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، بمتابعة الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، لا سيما وزارة الداخلية السعودية، وكثيرًا ما تم القبض على جناة ومخالفين في قضايا ظهرت بداياتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن ضبطت السلطات السعودية أشخاصا قاموا بالترويج لمقاطع فيديو بطريق غير قانونية بهدف الحصول على الشهرة.

ففي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، أوقفت الشرطة السعودية، خمسة شبان سعوديين؛ بعدما قاموا بارتداء ألبسة نسائية بهدف زيادة متابعي حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعد مخالفا للذوق العام في البلاد المحافظة.

ووقعت الحادثة في منطقة الحدود الشمالية، حيث ظهر الشبان الخمسة في مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مرتدين ملابس نسائية، ويقومون بتمثيل بعض المشاهد بهدف جذب مزيد من المتابعين.

وفي الشهر ذاته، أوقفت شرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، ثلاثة شبان؛ بعد قيامهم بالتشارك بتصوير مقاطع فيديو ”تمثيلية“، زعموا فيها تعرُض سيارة أحدهم للاعتداء والسرقة؛ بهدف كسب متابعين عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.