ضبط 4 سعوديين استولوا على نحو 14 مليون ريال

ألقت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على أربعة مواطنين استولوا على أكثر من 14 مليون ريال، بعد سلبهم مركبة نقل أموال.

وفي التفاصيل التي وردت في بيان الأمن العام عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، عن استرداد 14,319,790 ريال (ما يعادل 3,866,000 دولار) مسروقة، بعد أن تمت تخبئتها في منطقة صحراوية في محافظة الرين، إثر سطو مسلح.

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وأضاف أن الواقعة حدثت في 30 ديسمبر/ كانون الثاني 2021، إذ أقدم المتهمون على السطو على سيارة نقل أموال، وعليه تم تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهم، وتبين أنهم 4 مواطنين، وضبط بحوزتهم السلاح المستخدم في الجريمة إضافة إلى مواد مخدرة.

وتابع المتحدث الكريديس أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وسبق أن أحبطت السعودية العديد من جرائم نهب سيارات نقل الأموال وأطاحت بمرتكبيها.

وفي مايو/ أيار من العام الماضي، تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط 3 يمنيين بعد تورطهم في السطو على سيارة نقل أموال في محافظة جدة.

وأقدم يمنيان من المتهمين على الاستيلاء على مبلغ وقدره 1,500,000 ريال وإطلاق النار على أحد العاملين وهروبهما، فيما قام المتهم الثالث بإيوائهما، وذلك قبل أن تتم الإطاحة بهم جميعا.

ونشرت وزارة الداخلية في مارس /آذار من العام الماضي، مقطع فيديو يوثق واقعة السطو على نحو مليوني ريال سعودي (نحو 533 ألف دولار) من سيارة نقل أموال تابعة لأحد البنوك.

وقام الجناة بمتابعة مركبة نقل الأموال أثناء قيامها بنقل أموال من أحد فروع البنك الأهلي التجاري بمدينة الرياض ومباغتة ناقليها بإطلاق النار عليهم من مسدس والاستيلاء على مبلغ قدره (1.950.000) مليون وتسعمئة وخمسون ألف ريال والفرار من الموقع باستخدام مركبة، كانوا قد سرقوها من قائدها ووضعوا عليها لوحات مركبة أخرى مسروقة.

وتم ضبط الجناة، وهم 4 مواطنين فر منهم اثنان آنذاك خارج المملكة، فيما تم استرداد أحدهما، وتبين أن الهاربَين متورطان بارتكاب جريمة سطو أخرى بذات الطريقة في مدينة الرياض، حيث استولوا فيها على ربع مليون ريال (250,000).