الأردن.. مقتل مطلوب بقضايا مخدرات في اشتباك مع قوة أمنية

قتل مطلوب في قضايا مخدرات أثناء محاولة قوة أمنية أردنية القبض عليه في محافظة عجلون، شمال العاصمة عمان، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن إن ”قوة أمنية تابعت، اليوم الأربعاء، جمع المعلومات حول أحد المطلوبين على قضايا الاتجار بالمخدرات وترويجها، بعد أن قام، فجر اليوم، بإطلاق عيارات نارية باتجاه قوة أمنية حاولت إلقاء القبض عليه في محافظة عجلون“.

وذكر أنه ”جرت متابعة ذلك الشخص وتحديد مكانه في أحد الأحراش، وورود معلومات حول محاولته الفرار بمركبة طبية خارج المحافظة، برفقة مطلوبين آخرين حاولا مساعدته على الفرار“.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ”لدى متابعة المركبة التي تقل المطلوبين، وإيقافها من قبل قوة أمنية، بادر 3 مطلوبين، من بينهم المطلوب الرئيس، بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة قاصداً إصابة رجال الأمن“.

وبين أن ”القوة الأمنية طبقت قواعد الاشتباك معهم، ما أدى إلى إصابة أحد المطلوبين، حيث ضُبط بحوزته سلاح أوتوماتيكي استخدمه لإطلاق النار، وأسعف للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة، فيما لاذ شريكاه بالفرار من المكان والبحث جار عنهما“.

ويتبع الأردن سياسة صارمة في مكافحة المخدرات وملاحقة مروجيها، وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دانت محكمة أمن الدولة 11 شخصا، بينهم جنسيات أجنبية وشركات محلية، اشتركوا في إنشاء مصنع للمخدرات على الأرض الأردنية، وقررت وضع ستة منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 30 عاما، وغرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار (42 ألف دولار)، بحسب ”بترا“.

وبحسب الوكالة الرسمية، تضمن قرار الحكم إدانة المتهم الرئيس بالقضية، الذي أنشأ المصنع واستخدم الطرق كافة لتصنيع المواد المخدرة، بدءا من العام 2009 وحتى إلقاء القبض عليه عام 2018، واكتشاف جريمته المنظمة بحق المجتمع الأردني خلال 9 أعوام، وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 30 عاما وتغريمه مبلغ 30 ألف دينار.

وعاقبت المحكمة خمسة شركاء للمتهم الرئيس بالأشغال المؤقتة لمدة 30 عاما، وتغريم كل واحد منهم مبلغ 30 ألف دينار، والحكم على بقية المدانين بالأشغال المؤقتة لمدد تراوحت بين 5 – 15 عاما، إضافة إلى شركتين محليتين.

وكانت الأجهزة الأمنية في الأردن أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي إحباط محاولة لتهريب 500 ألف حبة مخدرة أطعمت لمجموعة من الخراف بعد تغليفها، تمهيدا لتهريبها خارج المملكة.