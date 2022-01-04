الهند توقف أول شخصين في قضية تطبيق لبيع المسلمات في مزاد

أعلنت الشرطة في الهند، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على أول شخصين في إطار تحقيق عن تطبيق إلكتروني نشر صور عشرات المسلمات لبيعهن في ”مزاد“.

ويتضح من طبيعة تلك الواقعة أنها تحمل ملامح قضية كراهية ضد الأقلية المسلمة في الهند، التي تشهد باستمرار اعتداءات متكررة على المسلمين يعززها خطاب معزز بالإسلاموفوبيا من قبل الجماعات الهندوسية الغالبة في البلاد.

وفي الأيام الماضية، قالت عدة هنديات مسلمات في منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي إن صورهن استُخدمت دون إذن منهن في هذا التطبيق العلني المتاح التعليق فيه للجمهور العام على منصة جيتهوب.

وسُمي التطبيق ”بولي باي“، وهو تعبير يستخدم في الإساءة إلى النساء المسلمات.

وجاء في بلاغ تقدمت به إلى الشرطة، يوم الأحد، عصمت أرى، وهي صحفية استهدفها التطبيق، أن التطبيق محاولة للإساءة إلى النساء المسلمات.

وجاء في البلاغ الذي نشرته أرى في مواقع التواصل الاجتماعي: ”ما يسمى ’جيتهوب’ عنيف وبه تهديد وقصد إثارة شعور بالخوف والفضيحة في نفسي، وكذلك في نفوس النساء عامة، والمسلمين الذين يستهدف (التطبيق) نساءهم بهذا الأسلوب الكريه“.

وقال مسؤول كبير في الشرطة بمدينة مومباي، التي تقع في غرب الهند، إن قسم الجرائم الإلكترونية في الشرطة الهندية ألقى القبض على رجل (21 عاما)، كما ألقى القبض على امرأة في ولاية أوتاراخاند في شمال البلاد؛ لصلتهما بالحادث.

وفي عام 2019 أفاد أحد مواقع التحقق من الوقائع الذي يحصي ”جرائم الكراهية“ في الهند، بأن أكثر من 90 في المئة من الضحايا في السنوات العشر الماضية كانوا من المسلمين.

وبحسب تقارير، يعيش معظم مرتكبي تلك الجرائم في الهند دون عقاب، أو يتم الإفراج عنهم بكفالة بعد اعتقالهم لساعات، كما أنهم يتمتعون برعاية سياسية من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي، إذ قام وزير حكومي سابق بتكريم ثمانية هندوس أدينوا بقتل مسلم.

ويقول منتقدون إنه منذ عودة ناراندا مودي رئيس الحكومة إلى السلطة لولاية ثانية في عام 2019، اتسع نطاق العنف ضد المسلمين.

وبحسب تقرير نشرته شبكة ”بي بي سي“، فإنه في بعض الأحيان، لا يكون العنف جسديا بل يتخذ شكلا أكثر تمويها وخبثا، ويهدف إلى تشويه سمعة الأقلية المسلمة.