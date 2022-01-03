بعد جدل التسجيلات الصوتية.. إخلاء سبيل رجل الأعمال المصري فكري الهواري

أفرجت النيابة العامة في مصر عن رجل الأعمال فكري الهواري، بكفالة مالية، بعد التحقيق معه في التسريبات الصوتية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وكانت تسجيلات صوتية نسبت للهواري، يسيء فيها لضباط شرطة وبعض الشخصيات العامة، الأمر الذي أحدث جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، خاصة بعد الربط بينه وبين كريم الهواري، الشاب المتهم في الحادث المعروف إعلامياً بـ“حادث الشيخ زايد“ ونتج عنه وفاة 4 أفراد بعد إثبات قيادة المتهم لسيارته تحت تأثير المخدر.

وأصدرت النيابة العامة بياناً في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، قالت فيه إنها تلقت في الثاني من شهر يناير الجاري بلاغًا من الشرطة تضمن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من تسجيلات صوتية ومقاطع مرئية منسوبة لمن يدعى فكري الهواري.

وبحسب البيان، احتوت التسجيلات على سب وقذف لضباط بوزارة الداخلية ورجال بمؤسسات الدولة من شأنها نشر العداء والوقيعة بين تلك المؤسسات وفئاتٍ بالمجتمع.

وتم القبض على المذكور وعُرِض على النيابة العامة لاستجوابه، فأنكر ما نسب إليه من اتهامات وبرَّر التسجيلات المتداولة أن شخصًا آخَرَ صوَّرَه خلسة داخل مسكنه واجتزأ من سياق حديثه ما تمكن به من اصطناع تلك المحادثات والمقاطع المتداولة لخلافات بينهما هي موضوع دعوى قضي فيها على هذا الشخص يوم الثاني من شهر يناير الجاري بالإدانة.

وقد اطلعت النيابة العامة على تلك التسجيلات والمحادثات وواجهت المتهم بها، وحجزته يومًا لورود تحريات الشرطة النهائية والتي أكدت أن تلك المقاطع والتسجيلات تم تصويرها منذ فترة زمنية تجاوزت عشر سنوات وأن غالبية ما ورد بها من أسماء لضباط بوزارة الداخلية أحيلوا للتقاعد بالطرق الطبيعية لبلوغهم سن التقاعد أو أنهم قد توفوا.

وتلاعب الشخص الذي هو على خلاف مع المتهم ببعض تلك المقاطع بعد تمكنه من الحصول على هاتفه المحمول واجتزائها من مضمونها.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم إذا سدد ضمانًا ماليًا قدره عشرة آلاف جنيه“قرابة 640 دولارا“، وكلفت الجهة الفنية المختصة بفحص هاتفيْن محموليْن مضبوطيْن بحوزة المتهم، وفحص المقاطع والتسجيلات المتداولة لبيان مدى سلامتها أو التلاعب فيها واصطناعها، وألزمت المتهم بالمثول أمام النيابة العامة حين طلبه.

وأكد البيان أن إدارة البيان بمكتب النائب العام تابعت ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات على خلاف الحقيقة بصلةِ نسبٍ أو قرابةٍ بين المتهم المذكور والمدعو كريم الهواري المتهم في حادث وفاة أربعة بالشيخ زايد خلال الفترة الأخيرة.

كما تابعت ردود الأفعال القلقة بشأن الادعاء بسطوة ونفوذ المتهم المدعو فكري الهواري وهو ما تؤكد النيابة العامة معه عدم تهاونها في أي واقعة تتيقن من ثبوتها في حقه بنهاية التحقيقات، مع حرصها الدائم على مبادئ النزاهة والشفافية.