القبض على مصري قبل بيع طفلته مقابل ٥٠ ألف جنيه

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مواطن قبل شروعه في بيع طفلته مقابل مبلغ من المال لأحد الأشخاص .

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب من ضبط شخص خلال بيعه ابنته التي تبلغ من العمر عامين ونصف العام، لأحد الأشخاص بمقابل مبلغ قدره 50 ألف جنيه(3.2 ألف دولار)، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

ورصدت الأجهزة المختصة تواصل والد الطفلة مع أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ وتحديد موعد تسليمه الطفلة بشارع الجيش، قبل أن تتمكن قوة شرطية من ضبطه وقت تنفيذ عملية البيع.

وبعد ضبطه اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مرجعا قيامه بعرض الطفلة التي تدعى جنة للبيع لشكه في نسبها إليه من زوجته المتوفاة.

يذكر أنه في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أحد الأشخاص بعد عرضه ابنه للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ من المال تحت دعوى التبني.

وخلال الاستجواب الأمني اعترف المتهم بارتكاب الجريمة مبررا فعلته بأنه يعول 5 أطفال ويمر بضائقة مالية، فاختمرت في ذهنه فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبني من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وفي 15 نوفمبر الماضي ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سيدة عرضت طفلها حديث الولادة للبيع بسبب رفض والده الاعتراف به،كما تم القبض كذلك على الأب.

واعترفت المتهمة بأنها فعلت ذلك نظرا لقيام المتهم الثاني بتهديدها بوصل أمانة وقعته له في حالة الإبقاء على الطفل، وبمواجهة المتهم بتلك الأقوال أقر بها، فتمت إحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق وصدر قرار بحبسهما على ذمة القضية وإيداع الرضيع إحدى دور الرعاية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

ويحظر القانون المصري عمليات تبني الأطفال إلا من خلال المؤسسات الرسمية الحاصلة على ترخيص رعاية أطفال من وزارة التضامن الاجتماعي.