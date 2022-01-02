مصر.. القبض على المتهم في واقعة "سيدة الوراق" وإحالته إلى محاكمة عاجلة

أعلنت النيابة العامة المصرية مساء اليوم الأحد، القبض على المتهم في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ“سيدة الوراق“، وصدور قرار بحبسه على ذمة القضية.

وقالت النيابة في بيان إن ”قوات الشرطة تمكنت من ضبط المتهم نفاذا لأمرها، واستجوابه فيما نسب إليه من ضرب المجني عليها وسبها، واستعراضه القوة، والتلويح بالعنف ضدها بقصد ترويعها وتخويفها لفرض السطوة عليها“.

وأضاف البيان أنه على إثر ذلك ”أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وقدمته اليوم لمحاكمة جنائية عاجلة بتهم الضرب العمد“.

كما تضمنت الاتهامات ضده ”السب واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد الترويع والتخويف وفرض السطوة، بدليل تمثل في شهادة المجني عليها، وما أيدها من تحريات الشرطة، وما تبين من المقطع المصور للواقعة المتداول“.

ويأتي قرار النيابة العامة بالحبس والإحالة إلى المحاكمة العاجلة بعد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تداول فيديو الاعتداء من المتهم المعروف باسم ”وائل“، طبقا للاسم الذي نادته به السيدة خلال الاعتداء عليها، في محاولة لاستعطافه لكي يتركها ويوقف الاعتداء عليها في الشارع وأمام أطفالها.

وظهرت المجني عليها في الفيديو وهي تستغيث من زوج شقيقتها بعدم الاعتداء عليها، وذلك بعد قيامه بصفعها على وجهها أمام أبنائها، إلى جانب توجيه السب والقذف لها.

ورغم أن السيدة سعت كثيرا لتذكير المتهم بصلة النسب بينهما، وأنها لا علاقة لها بالخلافات بينه وبين شقيقتها، إلا أنه أصر على الاعتداء عليها، وتصويرها قصدا، تزامنا مع الاعتداء عليها أثناء مرورها من الشارع.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن المتهم أقدم على جريمته بعدما تركته زوجته وغادرت منزلها، وأعلنت إقدامها على رفع دعوى خلع، واصطحبت نجلهما معها.

وأشارت تلك الوسائل إلى أنه ”حينما شاهد المتهم شقيقة زوجته تسير بالشارع قرر الانتقام منها“.

وطالب النشطاء عقب تداول الفيديو بسرعة القبض على المتهم؛ بسبب الفعل المروع الذي أقدم عليه وتأثيره على السيدة وأطفالها، حسب ناشطين، حتى حسمت النيابة العامة الأمر عبر قرار بضبطه.

وتعمل إدارة الرصد والبيان في مكتب النائب العام على رصد ومراقبة مثل هذه الحالات بمواقع التواصل الاجتماعي، في إطار خطة النيابة العامة لمواكبة التطور التكنولوجي، والتدخل لحماية المواطنين.