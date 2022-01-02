السعودية.. إدانة 6 أشخاص في قضية غسل أموال

أعلنت النيابة العامة السعودية، إدانة ستة متهمين في قضية غسل أموال، وصدور حكم قضائي بسجنهم لمدة 31 عاما، ومصادرة الأموال المضبوطة بحوزتهم، وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال (نحو 40.5 مليون دولار) تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقلت ”واس“ عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، قوله إن التحقيقات أثبتت قيام المواطنين مالكي الكيانات التجارية (تنجيد الأثاث، ومؤسسة خاصة بالزهور) وعدد من المؤسسات الوهمية، بتمكين الوافدين من استخدام الحسابات البنكية العائدة لهم بمقابل مادي شهري قدره 10 آلاف ريال، لتكون غطاء في تحويل تلك الأموال غير المشروعة لخارج السعودية، تحت مظلة ممارسة نشاط تجاري فعليا ليس على أرض الواقع؛ ما يعد فعلا مجرّما وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.

ووفق الوكالة، صدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.

ونوه المصدر إلى ”تضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط والاستدلال ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والبنك السعودي المركزي، بما يحقق النتائج المرجوة لمكافحة كل الجرائم المرتبطة بالأموال“.

وأكد أن ”النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بالعقوبات المشددة بحق من تسوّل له نفسه المساس بالأمن المالي والاقتصادي للسعودية“.

كانت محكمة الاستئناف في العاصمة السعودية الرياض أصدرت حكما في سبتمبر/ أيلول الماضي يقضي بإدانة 24 متهما ما بين مواطنين ومقيمين، مثّلوا تشكيلا عصابيا منظما للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما، لإدانتهم بما نسب إليهم، بحسب ”واس“.

وقضت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مددا مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين، بعد انتهاء مدة عقوبتهم، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.

وذكرت ”واس“ حينها، أن ”التشكيل العصابي كان يقوم بأعماله الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وأيضا العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة“.

كما أدانت المحكمة عددا منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، إضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.