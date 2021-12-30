النيابة المصرية تأمر بضبط شخص اعتدى على سيدة في الوراق

أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الخميس، بضبط الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على سيدة أمام أطفالها في منطقة الوراق.

وأصدرت النيابة العامة بياناً قالت فيه إنه ورد إليها بلاغ من سيدة تشكو زوج شقيقتها لتعديه عليها سبًّا وضربًا، محدثًا إصابات فيها.

وأضاف البيان أنه ”وتزامنًا مع ذلك، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان في مكتب النائب العام تداول مقطع مصور للواقعة في مواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات“.

واستكمل البيان أن الوحدة ”سألت المجني عليها فشهدت أن مردَّ فعل المتهم هو خلافات أسرية بين المتهم وشقيقتها، وأنه إذ صادفها حال سيرها في الطريق قصد استعراض قوته من ارتكاب فعله، وقدمت وحدة تخزين حوت المقطع المذكور، كما أُرفق بالتحقيقات تقرير طبي مُثبت لما لحق بها من إصابات“.

واختتم البيان قائلا إن ”تحريات الشرطة توصلت لصحة الواقعة، فكلفتها النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه فيما نُسب إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات“.

ويأتي قرار النيابة العامة بعد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تداول فيديو الاعتداء من المتهم المعروف باسم ”وائل“، طبقاً للاسم الذي نادته به السيدة خلال الاعتداء عليها، في محاولة لاستعطافه لكي يتركها ويوقف الاعتداء عليها في الشارع وأمام أطفالها.

وظهرت السيدة المجني عليها في الفيديو وهي تستغيث من زوج شقيقتها بعدم الاعتداء عليها، وذلك بعد قيامه بصفعها على وجهها أمام أبنائها، إلى جانب توجيه السب والقذف لها.

ورغم أن السيدة سعت كثيراً لتذكير المتهم بصلة النسب بينهما، وأنه لا علاقة لها بالخلافات بينه وبين شقيقتها، إلا أنه أصر على الاعتداء عليها، وتصويرها قصداً، تزامناً مع الاعتداء عليها أثناء مرورها من الشارع.

وطالب النشطاء خلال الساعات الماضية بسرعة القبض على المتهم؛ بسبب الفعل المروع الذي أقدم عليه وتأثيره على السيدة وأطفالها، بحسب ناشطين، حتى حسمت النيابة العامة الأمر بضبطه.

وتعمل إدارة الرصد والبيان في مكتب النائب العام على رصد ومراقبة مثل هذه الحالات بمواقع التواصل الاجتماعي، في إطار خطة النيابة العامة لمواكبة التطور التكنولوجي، والتدخل لحماية المواطنين.