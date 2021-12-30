تورط فنان شهير جديد في قضية الكوكايين في تونس

اتسعت دائرة التحقيقات في قضية شبكة تجارة المخدرات، التي بدأها القضاء التونسي مؤخرًا، لتشمل فنانًا شهيرًا جديدًا تم إصدار مذكرة استدعاء بحقه، ومنعه من السفر.

وبحسب مصادر تونسية، فإنه تم توقيف عدة أشخاص يشتبه بتورطهم بالقضية، التي هزت الرأي العام التونسي خلال الأيام الأخيرة.

وأكد مصدر قضائي لـ ”إرم نيوز“، أن ”النيابة العامة المكلفة بمتابعة هذا الملف أصدرت مذكرة جلب بحق فنان مشهور، وقررت منعه من السفر في انتظار استكمال التحقيقات معه“.

وأضاف المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، أن ”الساعات المقبلة قد تشهد توقيفات جديدة على خلفية الملف المُتشعب“.

ولفت إلى أن ”التحقيقات الأولية مع الموقوفين أفضت إلى تحديد مشتبه بهم آخرين يجري العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، إلى حين التحقيق معهم، وإثبات ما إذا كانوا متورطين في الملف“.

وأشار المصدر إلى أن ”مثل هذه القضايا تتطلب تحريًا وتدقيقًا، وتتبّع كل السبل والخيوط الممكنة، التي قد تؤدي إلى كشف كامل ملابساتها خلال الساعات القليلة المقبلة، وتحديد المسؤوليات لإصدار الأحكام القضائية بحق كل طرف متورط“، بحسب تعبيره.

وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمحافظة أريانة التونسية، قد أصدر قبل أيام مذكرة إيداع بالسجن بحق الفنان التونسي نور شيبة، ونجل اللاعب السابق للمنتخب التونسي لكرة قدم الصادق ساسي، وتم الإبقاء على الراقصة بثينة بن محمد، وجرى التحقيق معها قبل إطلاق سراحها في وقت لاحق.

وجرى فتح التحقيق في هذه القضية، بعد أن تمكن عناصر الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة للحرس التونسي في محافظة ”بن عروس“ جنوب العاصمة تونس، من تفكيك شبكة لتعاطي وترويج مادة ”الكوكايين“.

وبحسب ما جاء في ملف القضية، فقد تم حجز مشروبات كحولية، وكميات من مادة ”الكوكايين“ المخدرة، ومادة ”القنب الهندي“ المخدرة، وعدد من الخراطيش في المنزل الذي تمت مداهمته، وإلقاء القبض على الفنان، ونجل لاعب كرة القدم، والراقصة فيه.

وألقت العناصر الأمنية القبض على أفراد الشبكة، بعد تحقيقات ومداهمات منازل في ضاحية ”المرسى“، وقصر سعيد، وحي الانطلاقة، في العاصمة تونس.

ويشار إلى أن القانون التونسي ينص على عقوبات صارمة ضد متعاطي المواد المخدرة، ويتم تشديد العقوبات إذا تكرر التعاطي.