مرسلة لدولة خليجية.. ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون في شحنة ليمون بمرفأ بيروت

كشف القاضي بسام مولوي وزير الداخلية في لبنان، اليوم الأربعاء، عن تمكن عناصر الجمارك من إحباط عملية تهريب 9 ملايين حبة كبتاغون موضبة بشحنة ليمون في مرفأ بيروت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

ونقلت الوكالة عن الوزير مولوي قوله إن ”الجمارك اللبنانية ضبطت شحنة من شحنات الأذى والموت والشر، التي يحاول المجرمون تصديرها إلى الدول العربية“.

وأوضح الوزير أن ”هذه الشحنة كان من المنوي تصديرها إلى إحدى دول الخليج، ولن نصرح إلى أي دولة متجهة“، مرجعاً ذلك إلى ”سرية التحقيق واكتماله، والتمكن من ضبط كامل عناصر الشبكة سواء في لبنان أم في الخارج“، حسب قوله.

وتشهد صناعة الحبوب المخدرة المعروفة بالكبتاغون والاتجار بها ازدهاراً في لبنان، وأحبطت الأجهزة الأمنية مراراً عمليات تهريب ضخمة باتجاه الأسواق الخليجية خصوصاً.

وأشار مولوي إلى أن ”تقديرات هذه الشحنة هي حوالي 9 ملايين حبة كبتاغون تم ضبطها بجهد يدوي من عناصر وضباط الجمارك“، متعهداً بكشف ”كل تفاصيل الشبكة وتفاصيل العملية“.

وأكمل قائلاً: ”نعد المواطنين والدول الشقيقة، وعلى رأسها الدول الخليجية، بأن لبنان وسلطاته جديان في مكافحة تهريب حبوب الكبتاغون والجريمة، التي تصدر نتائجها المؤذية إلى هذه الدول الشقيقة والصديقة التي نحرص على أفضل العلاقات معها“.

وأفاد أحد عناصر الجمارك بأن الشحنة كانت في طريقها إلى الكويت، لكن ليس واضحاً ما إذا كانت ستتوجه إلى دول أخرى لاحقاً، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وكانت أكياس بلاستيكية مليئة بحبوب الكبتاغون مخبأة في حبات ليمون بلاستيكية وضعت وسط حبوب الفاكهة الطبيعية.

وتؤكد السلطات اللبنانية مؤخراً أنها تكثف جهودها لإحباط عمليات تهريب الكبتاغون، خصوصاً بعد انتقادات من دول خليجية على رأسها السعودية، التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع بيروت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على خلفية تصريحات لوزير الإعلام السابق جورج قرداحي.

وفي نيسان/أبريل، أعلنت السعودية تعليق استيراد الفواكه والخضار من لبنان أو السماح بمرورها عبر أراضيها، بعد ضبط أكثر من 5,3 مليون حبة كبتاغون مُخبأة ضمن شحنة من الرمان.

وانتقدت الكويت في تشرين الأول/أكتوبر الحكومة اللبنانية لـ“عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات“.

وأعلنت شرطة دبي في 23 كانون الأول/ديسمبر توقيف أربعة مقيمين من جنسية عربية حاولوا تهريب أكثر من مليون قرص كبتاغون في شحنة ليمون ”قادمة من إحدى الدول العربية“، وأظهرت صور نشرتها الشرطة عبارة ”صنع في لبنان“ على الصناديق المحجوزة.

وتعد حبوب الكبتاغون من المخدرات سهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق، ويرى فيها البعض بديلاً رخيصاً عن الكوكايين.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، لكن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً. كما تنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في لبنان.

ويصنّف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الكبتاغون على أنّه ”أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة“، وعادة هو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.