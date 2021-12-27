إيطالي يعطي ابنته الكوكايين بدلاً من دواء مليّن للأمعاء

فتح القضاء الإيطالي تحقيقا في إعطاء مواطن ابنته البالغة خمس سنوات مادة الكوكايين المخدّرة مذوّبة في كوب من الماء، بدلاً من إعطائها مليّناً للأمعاء ودواء مدرا للبول، وفق ما ذكرت وسائل إعلام، الإثنين.

وأوضحت وكالة ”أنسا“ الإيطالية أنّ الفتاة التي تسمّمت عشية عيد الميلاد في منزلها، الواقع في مدينة رافينا (شمال شرق)، نُقلت بشكل طارئ إلى المستشفى في بولونيا، حيث باتت في مأمن من الخطر.

وأخطر الوالد خدمات الطوارئ بعد أن أقلقه تدهور حال طفلته، فيما فتح مكتب المدعي العام في رافينا تحقيقا، وفق ما أفادت ”فرانس برس“.

وأثناء تفتيش المنزل، عثر المحققون على آثار للكوكايين.

وفي 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلنت وسائل إعلام محلية توقيف طفلة إيطالية تبلغ من العمر سبع سنوات، كانت تصنع جرعات من مادة الكوكايين لتبيعها أمها وجدتها اللتان سُجنتا.

وكشف التحقيق أنّ الطفلة ترافق أمّها في جولة البيع بالسيارة لتلعب دور المراقب.

ويمكن أن تكسب الأم والجدّة ما يصل إلى 2000 يورو يوميا من خلال هذه العملية.

وقبضت الشرطة على السيدتين مع ستّة أشخاص خلال حملة نفذتها في منطقة روما.

وتجري محاكمتهما بتهم الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، واستغلال القصّر، وفق النيابة العامة.

وأشارت النيابة إلى أن الطفلة كانت ترافق أمها في السيارة غالبا خلال عملية البيع.

يشار إلى أنه تنتشر في إيطاليا العديد من مافيات وعصابات الاتجار بالمخدرات، وتدر هذه التجارة عليها مليارات الدولارات سنويا.

والشهر الجاري، أفاد تقرير إخباري بأن السلطات الأمنية الإيطالية في ميلانو فككت شبكة دولية للمخدرات تهرب الحشيش من المغرب والكوكايين من بلدان أمريكا الجنوبية.

وقال موقع ”Calciomercato“ الإيطالي، بحسب ما نقلته عنه ”روسيا اليوم“، إن ”من بين المقبوض عليهم لوكا لوتشي، أحد أشهر أعضاء الشبكة إعلاميا ومحليا“.

وأضاف الموقع أنه ”ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتهام لوتشي بتهريب المخدرات من المغرب، حيث سبق لمصالح الأمن في مدينة سبيتسيا أن اتهمته سنة 2018 بتهريب مخدرات من المغرب بقيمة 200 ألف يورو، إلا أن حجز تلك المخدرات في إسبانيا وعدم وصولها إلى إيطاليا أفضى إلى عدم تثبيت التهمه عليه“.

كما نشر الموقع صورة للوتشي تجمعه بوزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني، بمدرجات ملعب سان سيرو على هامش إحدى مباريات فريق ميلان، حيث إن لوتشي يترأس نادي ”ألتراس“ ميلان.