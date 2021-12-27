السجن 3 سنوات بحق كويتي انتحل صفات شخصيات مهمة ونصب على مشاهير

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الإثنين، بسجن مواطن ثلاثة أعوام مع الشغل والنفاذ، بتهمة النصب على عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وسرقة مبالغ مالية منهم، عقب انتحاله صفة شخصيات مهمة وشهيرة في البلاد.

وصدر حكم اليوم، ضد المواطن الذي يقبع داخل السجن لتنفيذ حكم سابق صادر بحقه، عقب تقديم عدد من المشاهير شكاوى ضده، متهمين إياه بالنصب عليهم وخدعهم بالاستثمار لسرقة أموالهم، وفقًا لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

ولم تكشف الصحيفة المحلية، عن هوية أي من هؤلاء المشاهير، الذين تعرضوا للنصب من قبل المتهم، في حين تداولت بعض الحسابات الإخبارية، الحكم القضائي ضد المتهم، بعد وصفه بـ“السجين النصاب“.

ولم يتضح إن كان المتهم هو ذاته الشاب العشريني، المعروف إعلاميًا بـ“السجين النصاب“، والذي مارس عمليات النصب والاحتيال من داخل السجن، عقب انتحاله صفة شخصيات رفيعة في الدولة.

وتعود بداية الكشف عن قضية ”السجين النصاب“ إلى شهر آب/ أغسطس 2019، حيث تم إحالة مدير السجن المركزي، و26 ضابطًا وعسكريًا على الأقل، إلى التحقيق، بعد الكشف عن قيام سجين بانتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة، للنصب على شخصيات بارزة من داخل السجن.

ووفقًا لتقارير إعلامية سابقة، فإن ”المتهم كان يمارس عمليات النصب من داخل سجنه، إذ كان يقضي في الأصل عقوبة 19 عامًا، بسبب قضايا نصب واحتيال أيضًا، كما بينت تحقيقات أنه يعيش حياة مرفهة داخل السجن“.

وحقق المتهم بجرائمه التي كان يديرها من داخل زنزانتة، وبمساعدة آخرين، يقومون بتنفيذ مهامه، وتوصيل الهدايا الثمينة إلى زبائنه، والتي تصل إلى الملايين.

وذكرت سيدات أعمال وشهيرات في مواقع التواصل الاجتماعي، وفنانة آنذاك، أن السجين أوهمهنّ بشراء عقارات، ثم قام بسرقة أموالهنّ.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، شدَدت محكمة الاستئناف عقوبته، وقضت بسجنه عشرة أعوام، بدلًا من أربعة أعوام، وهو الحكم الصادر سابقًا بحقه، كما قضت بإلزامه رد 4 مليون دينار (13.209.000 دولار)، وسجن سبعة متهمين آخرين؛ شركاء معه في الجريمة بسنوات متفاوتة.

وفي آب/ أغسطس الماضي، كشف تقرير لصحيفة ”القبس“، عن تفاصيل أخرى حول مواصلة هذا السجين لعمليات النصب من داخل زنزانته، ليوقع بضحايا جدد، بينهم محامون ووزراء ونواب سابقون، وشخصيات معروفة، منها طبيب عيون، وأحد سفراء الكويت المشهورين في الخارج، منتحلًا صفة شخصيات رفيعة في الدولة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، باشرت محكمة الجنايات، النظر بقضية نصب جديدة على مواطنة من الأسرة الحاكمة، واثنين من تجار الذهب، واستيلائه على قرابة مليون دينار (3.3 مليون دولار) منهم، عقب انتحاله صفة شيخ وتاجر.